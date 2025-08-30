Simeone: "Nos hicieron cuatro goles en tres partidos... uf, que son difíciles de entender"

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha subrayado los "cuatro goles en tres partidos" encajados por su equipo en el inicio de LaLiga EA Sports 2025/26, algunos de ellos "difíciles de entender" y que han acarreado malos resultados, como el empate (1-1) de este sábado en su visita al Deportivo Alavés durante la jornada 3.

"Está claro que nos hicieron cuatro goles en tres partidos... uf, de los cuales la verdad que son difíciles de entender. Pero bueno, hay que entender que nos hicieron cuatro goles, hay que entender que tenemos dos puntos de nueve, hay que entender que hay que seguir trabajando y hay que confiar en lo que hacemos porque tengo seguridad que con trabajo vamos a volver a recuperar resultados que nos ayuden a estar mejor", declaró el 'Cholo' Simeone a Movistar Plus+ desde Mendizorroza.

"Es tiempo de seguir trabajando, de confiar absolutamente en mis jugadores. Tenemos un equipo que seguramente lo vamos a hacer mejor de lo que lo estamos haciendo. Así y todo, creo que hoy una vez más pudimos haber ganado el partido, pero no tuvimos la contundencia y la eficacia que hay que tener para ganar los partidos. Y nada, a seguir trabajando, a tener fe en lo que hacemos, a creer en lo que el equipo genera y a mejorar en las cosas que evidentemente necesitamos mejorar", añadió.

Luego analizó el penalti que significó el gol del Alavés. "La verdad que fue muy rápido todo, la jugada fue muy rápida. Creo que Sorloth no lo vio, al chico, que obviamente puso el pie para que pase lo del penal. No, no se lo achaco al temple esa acción porque fue una acción pasajera", descargó Simeone al delantero noruego en labores defensivas.

"Tuvo una Sorloth de cabeza, tuvo una Griezmann que pegó en el palo, tuvo una Llorente que se quedó sin fuerza en el tiro final, hubo una de Raspadori que se movió bien ahí en la zona del área en una pared con Griezmann... Ellos defendieron bien, la verdad que trabajaron defensivamente con mucho esfuerzo y nosotros no pudimos tener la calidad suficiente para poder romper un partido que estaba siendo favorable a nosotros por el juego y por el posicionamiento del equipo", aseveró.

Así, fue preguntado si está preocupado. "No, estoy ocupado en lo primero, que no son los puntos, es que el equipo mejore. Primero que mejore el equipo y ya en consecuencia de eso mejorarán los puntos", respondió. "Ahora estoy pensando en el partido que recién terminó", agregó.

Más tarde, en rueda de prensa, ahondó en su explicación. "Siempre es el equipo, primero es el equipo y en consecuencia después son los puntos. Es muy difícil querer ganar jugando mal, siempre; alguna vez te toca, es normal, puede pasar. Pero normalmente uno gana porque tiene una continuidad y una manera y una forma de jugar", señaló al respecto.

"El partido de hoy tuvieron la situación del penal, la verdad que aprovecharon bien la situación que se provocó con la jugada de pelota parada que hicieron, el árbitro cobró penal, pero después no hubo situaciones que no alterasen la parte del equipo en la parte defensiva", recalcó.

"En los últimos metros necesitamos tener más creatividad, necesitamos tener más velocidad, necesitamos tener más disparos, necesitamos tener más contundencia y tenemos jugadores para que esto suceda. Así que tiempo, tranquilidad y obviamente trabajo", zanjó el técnico colchonero.