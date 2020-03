Simeone: "Ojalá el partido se juegue con gente, no sería justo para el Liverpool"

Fútbol/Champions.- Simeone: "Ojalá el partido se juegue con gente, no sería just

Fútbol/Champions.- Simeone: "Ojalá el partido se juegue con gente, no sería just - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha deseado que las condiciones del partido de vuelta de los octavos de final de este miércoles ante el Liverpool no se modifiquen por la amenaza del coronavirus y que este se pueda celebrar "con gente" en Anfield, ya que jugar a puerta cerrada "no sería justo" para los de Jürgen Klopp.

"Se escuchan rumores de que puede cambiar el escenario del partido, que en lugar de jugarse con gente se juegue sin ella. Ojalá que se juegue con gente, porque no sería justo para el Liverpool que nosotros hayamos jugado el primer partido con gente, con la importancia que tuvo, y esta vez que esté ausente lo más importante para su equipo, la gente del Liverpool", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el preparador argentino alabó el ambiente que siempre presenta Anfield. "No he jugado ni como jugador ni como entrenador. No he tenido la oportunidad de jugar en un estadio maravilloso, con una gente presente, activa, que acompaña a su equipo; ha tenido resultados históricos de dar vuelta a resultados. Es un estadio maravilloso, sin duda", apuntó.

Además, Simeone, que explicó que cuentan con un "plan B", aseguró que se encontrarán "con un equipo protagonista, con muchas variantes y registros ofensivos y con un posicionamiento que hace tener que hacer un gran esfuerzo para competir contra ellos". "Las experiencias en la vida siempre sirven para otras oportunidades, pero a veces uno termina repitiendo errores en la vida. Que en la anterior oportunidad haya ido bien o mal queda solamente en una experiencia", dijo.

Así, espera que en esta ocasión, a la que llegan con el 1-0 favorable de Madrid, no se repita la remontada que ya les endosó el curso pasado la Juventus (3-0) tras el 2-0 de la ida en el Metropolitano. "En Turín no pudimos jugar, y al no jugar no pudimos competir. La intención mañana es poder competir, y eso nos llevará a estar más cerca de seguir en esta competencia", señaló.

"Casi siempre hemos competido a un alto nivel. Mañana el partido pedirá la mayor exigencia, concentración e interpretar qué partido queremos jugar. Si llevamos el partido a donde nosotros creemos que les podemos hacer daño, les haremos daño", continuó.

Sin embargo, el 'Cholo' no quiso desvelar cuál será su planteamiento este miércoles. "No tendría sentido contar la idea de partido, decir 'me voy a plantar adelante'... Todos los pensamientos van relacionados con lo que pueda pasar en el campo. El equipo rival tendrá algún momento en el que te hará sufrir, tendrás algún contragolpe importante, porque juegan con la línea muy avanzada... No creo que mañana varíen. Creo que tienen bastante claro cómo podemos jugar", manifestó.

En otro orden de cosas, no reveló si Álvaro Morata podrá formar de inicio, después de acusar molestias musculares. "Vamos a mirarlo, lo veremos entrenar. No tengo ningún apuro para dar la formación; tengo bastantes ideas y no andará muy lejos de lo que se imaginan", expuso.

Además, Simeone rechazó la idea de que la baja del portero brasileño Alisson Becker vaya a pesar en los 'reds' y destacó la figura del guardameta español Adrián San Miguel. "El portero San Miguel es un grandísimo portero, que tiene una gran experiencia en el Liverpool y en todos los partidos en los que ha jugado. Viene de hacer años muy fuertes y muy buenos donde ha estado", subrayó.

Por último, habló del hecho de que las dos próximas jornadas de LaLiga Santander se celebren a puerta cerrada. "Opinar no sería justo. El favoritismo de jugar de visitante no va de la mano de la importancia que tiene esta enfermedad que nos atañe a todos. No tenemos mucha fuerza para poder tomar decisiones. Están trabajando en las altas esferas para poder resolver esto que nos preocupa a todos. Estamos para hacer lo que sea mejor para el mundo y para lo que pase en España", concluyó.