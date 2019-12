Simeone: "La palabra 'transición' no conlleva tomar el sol y esperar que las flores salgan solas"

Publicado 05/12/2019 13:27:24 CET

Fútbol.- Simeone: "La palabra 'transición' no conlleva tomar el sol y esperar qu

Fútbol.- Simeone: "La palabra 'transición' no conlleva tomar el sol y esperar qu - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha explicado que se pudieron "malinterpretar" sus palabras cuando dijo que su equipo afrontaba un año de "transición" y que se refería al proceso de rejuvenicimiento que ha afrontado la plantilla desde el pasado verano, algo que "no conlleva tomar el sol y esperar que las flores salgan solas"

"Posiblemente tenga mal español. Como no soy español, las palabras se pueden confundir. Soy argentino, intento reproducir lo que pienso y alguna palabra mal explicada en español puede ser malinterpretada", empezó Simeone su comparecencia ante la prensa, antes de aclarar lo que quiso decir en su momento.

"Cuando hablo de transición hablo de un chico de 21 años como Lodi, que está llegando, y de un jugador como Filipe Luis, que se fue con 34. Hablo de un chico como João Félix, que tiene 20 años, y otro como Griezmann, que se fue y tiene 27 años. Nos tenemos que renovar, como hicimos desde que llegué todos los años, para dar en cada partido lo mejor que tenemos nosotros", dijo.

En este sentido, añadió que "el que considera que la palabra transición conlleva ir a tomar el sol y esperar todo el año a esperar que las flores salgan solas" es por desconocimiento. "Llevo aquí ocho años de técnico y cinco de jugador. Todos los que piensan eso sinceramente no me conocen. Ojalá que esta explicación sea más clara", deseó.

En cuanto a los comentarios sobre problemas dentro del vestuario, el 'Cholo' dijo asumirlos con naturalidad. "Llevo ocho años aquí y en todos ellos se ha dicho que el grupo no estaba conmigo a mitad de temporada, que los jugadores estaban enojados... Todos los años hay una etapa con movimiento porque los resultados no son siempre los mismos. Paciencia, mucha energía y mucha seguridad en lo que pienso. Estoy absolutamente convencido de lo que quiero para mi equipo porque conozco a los jugadores", reafirmó.

LA "NO CONTUNDENCIA" DE SU EQUIPO EN ATAQUE

El técnico reconoció que tiene "mucha responsabilidad", pero que también la comparte "con los jugadores, con el club, con todos los empleados". "Todos tenemos responsabilidad y debemos buscar las mejores soluciones para que vuelva la naturalidad. ¿Y qué es la naturalidad? Ganar, porque cuando ganas todo se ve absolutamente mejor", resumió.

Buscando lo positivo de los últimos partido, Simeone remarcó que, desde el duelo ante el Granada, su equipo está "tenido la regularidad que faltaba anteriormente" y que ha logrado alcanzar "un juego bastante estable contra rivales complicados como la Juventus o el Barcelona", rival que acabó ganando (0-1) pese a la gran primera parte colchonera.

"Me quedo con los primeros 30 minutos, que fueron de los mejores que hemos jugado contra el Barcelona desde que estoy. El resultado no acompañó al juego del equipo, pero puede pasar ante la no contundencia. Nos apoyaremos en las cosas que vimos que van funcionando", se consoló.

Además, Simeone avanzó que José María Giménez tampoco estará ante el Villarreal, aunque espera que esté "disponible" para el siguiente encuentro ante el Lokomotiv ruso, y se negó a valorar el posible fichaje de Edinson Cavani. "No hablo de jugadores que no tenemos nosotros. En diciembre siempre empiezan a aparecer situaciones, pero hablamos de lo que tenemos", zanjó.