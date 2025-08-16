Simeone, sobre el partido en Miami: "Nos preocupamos por cosas que después no suceden"

"El equipo necesita dar un paso más para igualar el lugar que tiene el club"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que el equipo debe "dar un paso más para igualar" el nivel del club, lo que pasa por iniciar LaLiga EA Sports con un triunfo este domingo en casa del RCD Espanyol (21.30 horas), además de rechazar hablar de la posibilidad de que Villarreal y FC Barcelona jueguen su partido liguero en Miami, ya que muchas veces la gente se preocupa de "cosas que después no suceden".

"Del 100% de las cosas que pensamos pasa el 20%", señaló en rueda de prensa preguntado por la posibilidad de que se juegue en Estados Unidos. "Nos estamos preocupando continuamente por cosas que imaginamos que pueden suceder y después no suceden. Nosotros un año atrás parecía que íbamos a jugar contra el Barcelona, todos preocupados, y al final te terminas desgastando en cosas que en realidad no suceden. En la vida nos pasa un poco a todos, 'va a pasar' y al final de las 100 cosas que pensamos que van a pasar pasan el 20%. Vamos a centrarnos en lo que tenemos hoy", añadió.

Respecto a la nueva temporada, confesó que la afronta "con mucha alegría". "Soy feliz estando en el lugar donde estoy. Sigo teniendo la energía que necesita el lugar que ocupo y sé las consecuencias buenas, regulares y malas que hay en el lugar que tengo", dijo. "Siempre esperamos lo mejor, y para esperar lo mejor hay que seguir en la línea que llegamos desde hace tanto tiempo, que es el partido a partido, y no salirnos de eso", advirtió.

En este sentido, apeló a "mejorar, crecer y evolucionar". "El equipo necesita evolucionar a la altura de lo que está evolucionando el club. Ahora es un momento importante para que el equipo pueda estar en la misma línea; en todos estos años, en un momento el equipo creció más que el club, después el club igualó al equipo, después el club siguió creciendo y el equipo no... Ahora el equipo necesita dar un paso más para igualar el lugar que tiene el club", apuntó.

También aseguró que los cambios "son buenos, siempre y cuando respondan a lo que se necesita". "En este caso buscaremos mejorar, no sé si la palabra es cambiar, cosas que podemos mejorar", indicó. "Buscaremos siempre lo que vemos mejor en ellos, sacarle a cada uno de ellos lo que mejor tiene y ponerlo en pos de lo que creemos que el equipo puede realizar en el juego. También está el rival, que a veces te lo permite y a veces, no", afirmó.

Sin embargo, rechazó hablar sobre si este año podrán competir con Barça y Real Madrid. "Yo no me apresuraría tanto en esa definición tan efusiva, 'somos mejor que estos, somos peor que el otro'... La realidad es el juego, los hechos. Son futbolistas importantes los que han llegado, pero lo importante es demostrarlo en el campo. A partir de ahí, iremos teniendo el lugar que nos merezcamos durante la temporada", manifestó.

En otro orden de cosas, confirmó que Álex Baena empezará el partido como segundo delantero. "En estos últimos partidos lo ha realizado muy bien y mañana posiblemente empiece desde ese lugar. Él puede jugar a la derecha, puede jugar a la izquierda, puede jugar de segundo delantero, lo veo menos como extremo extremo, como juega en la selección; lo veo más por dentro, segundo delantero o banda derecha o banda izquierda. Explotaremos sus mejores virtudes buscando encontrar lo que al equipo le hace bien en cada partido. Para el partido mañana, en principio, empezará en esa posición, y ya con el andar de la temporada veremos, ya que Raspadori llegó hace poco días y Sorloth entrenó solo al final de la semana", apuntó.

"Posiblemente, las características del regateador las tenemos en Almada, en Baena, en Julián -Álvarez-... Después tenemos mucha gente por dentro, como delanteros cuatro: Griezmann, Julián, Sorloth, Giacomo -Raspadori-, que nos pueden dar mucha profundidad y características diferentes. Buscaremos explotar las mejores características de los jugadores de la plantilla", prosiguió.

Por último, Simeone mostró su "grandísimo agradecimiento" por los "ocho chicos" que dejaron el club y confía en los nuevos fichajes. "Han venido caras nuevas, gente joven con mucha ilusión y con mucho entusiasmo. Sabemos el legado que han dejado desde hace ya 13, 14 y 15 años muchos de los futbolistas que hicieron crecer a este club. Tenemos la ilusión de que cada uno de ellos se adapte lo mejor posible a las necesidades que tiene el club hoy", expuso.

"El mercado se cierra el día que se cierra y tenemos que estar atentos a cualquier salida o cualquier posible llegada. Intentamos día a día buscar lo mejor de cada uno de ellos y ayudarlos a ser mejores y que ellos nos ayuden a que el equipo sea mejor", finalizó.