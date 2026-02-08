Simeone: "El partido no fue bueno, el equipo sufre"

Diego Simeone, Atlético de Madrid - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, explicó que su equipo "sufre" ante rivales con bloque "bajo" y confió en revertir el "defecto" del cuerpo técnico para ayudar a sus jugadores, después de un mal partido este domingo en la derrota (0-1) ante el Real Betis.

"El equipo rival jugó mejor que nosotros, defendió muy bien, no nos permitió generar casi ocasiones de gol, salvo la de Julián Álvarez y de Lookman. Fue mejor, defendió mejor, contragolpeó, aprovechó los espacios", dijo en rueda de prensa.

El 'Cholo' fue preguntado por el planteamiento defensivo del rival. "El equipo sufre en esta situación, nos ha pasado en muchos partidos cuando nos encontramos a un equipo que juega en bajo, no tenemos tanta claridad para atacar. Es un gran defecto nuestro como cuerpo técnico que no lo podemos mejorar, pero trabajaremos para dar más herramientas al equipo", explicó.

Además, el técnico rojiblanco no se quedó con el gol anulado a su equipo en los últimos minutos por un fuera de juego milimétrico. "No me interesa esa situación, el partido no fue bueno y no fue determinante. Si hubiésemos empatado estaríamos hablando de la misma manera. Hoy nos tocó en contra, mañana quizá nos toque a favor", comentó.

Por otro lado, el 'Cholo' no buscó tampoco la excusa del estado del terreno de juego. "No soy futbolista, ellos son los que juegan e interpretan esto, pero de toda la vida se jugó en canchas normales, buenas, regulares, y no fue el partido que no ganamos por el estado del campo", afirmó.

"No creo oportuno seguir comentando cosas sobre Julián, confiamos en él, jugador muy importante o el mejor que tenemos y esperemos que nos pueda dar más cosas en el momento más importante que se viene.

Lo mejor del partido de hoy, nuestra gente", terminó.