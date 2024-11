Simeone: "El partido ante el PSG es importantísimo para los dos y será duro"

Archivo - 15 April 2024, North Rhine-Westphalia, Dortmund: Atletico Madrid Coach Diego Simeone attends a press conference ahead of Tuseday's UEFA Champions League quarter-final second leg soccer match against Borussia Dortmund. Photo: Bernd Thissen/dpa

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, no ocultó que este miércoles se miden "a un rival muy importante" como el Paris Saint-Germain francés en un partido que considera "importantísimo para los dos" después del flojo arranque que han tenido ambos en la Liga de Campeones, aunque también avisó de que "la temporada es larga" y que "los números se hacen al final".

"Son tres puntos importantes, como todos los que pasaron y todos los que vendrán. Nos enfrentamos un rival muy importante, con un equipo plagado de jóvenes muy buenos, con un grandísimo cuerpo técnico y a partir de ahí nosotros iremos a llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", señaló Simeone en rueda de prensa.

El argentino recordó que "los ocho primeros lugares" de esta liguilla y que dan billete directo a los octavos de final "los ocuparán pocos equipos". "Los que más puntos puedan generar en todos los partidos que restan los llevará a ese lugar. Todavía es pronto, estamos todavía empezando y la temporada es larga, los números se hacen al final porque cuando uno se apresura, es normal vivir el día a día porque es lo que nos va pasando", advirtió.

"Lo importante es llegar o no a los objetivos, cumplir o no cumplir con lo que hay que hacer, y en consecuencia después sí poder opinar concretamente. Considero que el partido ante el PSG es importantísimo para los dos y que será duro, seguro", sentenció el 'Cholo'.

El técnico argentino fue preguntado por las palabras en su rueda de prensa de Luis Enrique Martínez, entrenador del PSG, donde elogiaba que haya permanecido tanto tiempo en un club como el Atlético, y aseguró que no había ningún secreto. "Simplemente que lo que hago, lo hago con pasión, con ilusión, con determinación, sabiendo lo que quiero y a partir de ahí me muevo. No tengo compromiso con nadie", recalcó.

"Después tuve la grandísima fortuna de tener un cuerpo técnico que hoy ya no está, que me ayudó muchísimo, un montón de futbolistas que fueron extraordinarios para poder seguir la línea que les indiqué. Creo que la gran fortuna que tengo de todo este tiempo es que el club me ha cuidado con la expectativa siempre de poder llegar a los objetivos que nos propusimos, futbolistas que me acompañaron en las decisiones y en mis ideas, y la afición, que desde el primer día que llegué como jugador siempre me quiso y me respetó", detalló Simeone, el cual entiende que "en la vida la humildad despierta el corazón y cuando uno tiene humildad siempre rinde". "Buscamos esa humildad para que el corazón pueda latir", expresó.

Del campeón de Francia, del que dejó claro que nunca ha tenido una oferta para dirigirle, subrayó que "tiene una dinámica de juego muy buena, con el sello absoluto de su entrenador, con mucha gente joven, con mucha gente muy dinámica, con mucha gente que no se sabe por dónde va a llegar".

"Tienen algunos puntos fijos para fijar gente defensivamente y a partir de ahí crecer. Una salida rápida, ya sea de tres o de cuatro, como lo propongan, y con mucha gente moviéndose de distintas posiciones de mitad de cancha hacia adelante. Es verdad que llega muchísimas veces, propone un fútbol como siempre lo ha hecho donde ha estado Luis y no me imagino otro partido que no sea similar a aquellos que pasaron últimamente. Esperemos nosotros a hacer un buen partido y llevarlo a donde creemos que le podemos hacer daño", afirmó.

PESE A LAS BAJAS EN DEFENSA, "EL EQUIPO COMPITE"

El entrenador del conjunto colchonero recordó que tiene "bastante bajas en la parte defensiva" por las ausencias de Robin Le Normand, que se había adaptado "de una manera extraordinaria a lo que necesita el equipo", de los lesionados César Azpilicueta y Marcos Llorente, y de José María Giménez por sanción. "Pero así y todo, el equipo compite, trata de buscar con sus herramientas competir como tenemos que competir. Y mañana intentaremos competir de la mejor manera con los chicos que les tocará empezar", advirtió.

Simeone fue cuestionado igualmente por la figura de Antoine Griezmann, para el que sólo tiene "agradecimiento". "Le conocimos con, no sé si 22 o 23 años cuando llegó al club, y hemos crecido juntos tanto en el club como en su selección, donde ha hecho magníficas cosas. El otro día me comentaba que llegó a los 400 partidos y bueno, yo fui el entrenador que le puse 400 y pico de veces", recordó.

"Si tengo algo por él es una admiración por su trabajo, por su forma de vivir y de interpretar cómo interpretó su salida de la selección, con mucha jerarquía, con mucha capacidad de entendimiento, de conciencia de lo que al futbolista le va sucediendo cuando va siendo más grande y hoy nos sigue dando talento, jerarquía, personalidad y seguramente disfrutaremos hasta que esté con nosotros y cuando no, si algún día sucede, acompañarle, porque es uno de los que seguramente serán de los mejores futbolistas de la historia del Atlético de Madrid", añadió del francés.

Finalmente, confesó que están viviendo "de la misma manera" que todo el mundo todo lo sucedido con la trágica DANA de la semana pasada. "Creo que ninguno tiene ningún tipo de situación diferente. Creo que estamos tristes, es una amargura enorme. Ojalá que la gente pueda ayudar y seguir ayudando para que esto prospere y se pueda solucionar lo más rápido posible dentro de lo que llamamos rápido", sentenció.