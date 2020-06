Simeone: "A partir de ganar todas las visiones siempre son más optimistas y positivas"

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, dejó claro este lunes que el "mejor plan" que tenían diseñado para esta vuelta a LaLiga Santander era conseguir victorias porque eso hace que "todas las visiones siempre son más optimistas y positivas", y se mostró "convencido de que la fortaleza de este equipo es la condición emocional del grupo".

"El mejor plan es ganar, a partir de ahí todas las visiones siempre son más optimistas y positivas, yo considero que lo más importante en este proceso es ganar", expresó Simeone este lunes en la rueda de prensa previa al duelo con el Levante.

El argentino celebró la buena vuelta a nivel defensivo de su equipo, al que le pide "intentar estar sobre todo concentrado y con la mejor seguridad" que puedan ofrecer. "Hemos estado rotando y siguiendo lo que habíamos hablado antes de empezar esta serie de partidos", añadió.

"Está claro que errores va a haber, todos los cometen porque después de las preparaciones siempre hay amistosos y una puesta a punto que no ha existido y a lo que nos tenemos que acostumbrar. Sigo convencido de que la fortaleza del equipo es la condición emocional del grupo y si este tiene claro, como viene desarrollando con hechos durante el juego, cual es el objetivo, ese será el camino para llegar al que queremos", subrayó.

El 'Cholo' no dio pistas sobre si ya puede juntar en el once a Diego Costa y Álvaro Morata, pero remarcó que el hispano-brasileño y el equipo "se necesitan" mutuamente. "Cosa sin el equipo no puede ser Costa, y el equipo sin el mejor Costa pierde una opción en el ataque muy importante, ojalá que pueda seguir cómo ha arrancado esta vuelta al juego", advirtió.

Del portugués Joao Felix, insistió en que es "un jugador diferente" y que "seguirá evolucionando seguramente cuando crezca en su ocupación de espacios para estar más tiempo en lugares más determinantes para el equipo". "Tiene visión de juego, uno contra uno, disparo, todas las situaciones importantes para poder asistir o poder ver un partido", remarcó.

El siguiente rival para el Atlético será el Levante, ante el que Simeone podría igualar en victorias ligueras a Luis Aragonés, con 194, aunque no le da excesiva importancia. "No lo sabía, no me detengo en el camino en el que vamos y no es momento para detenerse a mirarse en el espejo, simplemente hay que trabajar, ganar y preparar de la mejor manera lo que venga", zanjó.

"Valoro lo que me ha tocado ver y en los tres partidos que le han tocado al Levante siempre ha tenido rivales que se jugaban mucho y respondió muy bien. Tiene un mediocampo con fluidez, juego, tiro, y delanteros con distintos registros, con gente rápida y gente potente en el juego aéreo", opinó sobre el conjunto 'granota'.

Finalmente, el técnico colchonero fue preguntado sobre si los cinco cambios deberían quedarse ya de forma fija en la normativa. "Me parece que da mayores posibilidades de juego, sobre todo a los futbolistas, y la gente que disfruta del juego necesita siempre ver más opciones. Estamos descubriendo algo novedoso que después los que tienen que resolver verá si es conveniente. Para el espectáculo siempre se tiene gente fresca el partido y hay mas opciones de que jueguen jugadores, pero depende de los que toman decisiones", sentenció.