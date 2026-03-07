Simeone, pese a ganar a la Real Sociedad: "Este encuentro no lo relaciono con la final de Copa del Rey"

Diego Simeone, head coach of Atletico de Madrid, gestures during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Real Sociedad at Riyadh Air Metropolitano stadium on March 07, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dicho que su partido liguero en el Riyadh Air Metropolitano ante la Real Sociedad "no" lo relaciona "con la final" de la Copa del Rey Mapfre que jugarán ambos equipos el 18 de abril en La Cartuja, pues su adversario no ha alineado como titulares a "chicos" que "seguramente" sí estarán de inicio dentro de mes y medio en esa cita copera.

"Está claro que no lo relaciono con la final [de Copa] porque evidentemente ellos tenían en el banquillo muchos chicos que seguramente jugarán desde el inicio, por gestionar el esfuerzo que habían hecho en días anteriores", expresó el técnico argentino en la rueda de prensa tras vencer este sábado a los 'txuri-urdines' en Liga por 3-2.

El 'Cholo' se mostró "muy contento por el trabajo del grupo" hasta lograr la victoria en los minutos finales. "Estuvimos todo el partido queriendo jugar el partido que queríamos, presionando un campo rival, sacándole tiempo para que no pudieran jugar y buscando las situaciones de gol que generamos, más allá de los tres goles que hicimos. Me quedo con ese vendaval de situaciones que el equipo generó", afirmó.

Luego destacó el rol en este partido de Nico González, quien con su doblete fue el gran protagonista del triunfo colchonero. "Desde que llegó tuvo un impacto muy bueno dentro del equipo, como si hubiera jugado toda la vida en el Atlético de Madrid. Ese es el futbolista que fuimos a buscar. Ojalá nos pueda seguir dando eso porque necesitamos toda esa energía que tiene, toda esa vitalidad", manifestó Simeone.

Mientras tanto, el entrenador rojiblanco calificó a Antoine Griezmann como "diferencial". "Cuando él está bien, es un jugador importantísimo para nosotros y ojalá que nos siga regalando todo lo que él quiera", indicó el 'Cholo' sobre el cercano adiós del delantero francés.

"Creo que estas cosas siempre es mejor cuando habla directamente el jugador y explica lo que en realidad quiere decir. Nosotros nos ilusionamos y queremos siempre lo mejor para él; primero como persona, como familia, porque los quiero mucho. Ya él decidirá cuando tenga que comentar algo. Yo soy Diego Simeone, no soy Antoine Griezmann", añadió sobre el futuro del 'Principito' con rumbo al Orlando City.

De Alexander Sorloth, autor del primer tanto, elogió su forma de aportar. "Cuando está en esta forma de jugador participativo, de trabajar en la parte defensiva, de aguantar pelotas de espalda, es determinante. Lo necesitamos mucho, y en partidos como hoy, más todavía por la característica del rival que teníamos", aseveró al respecto.

Finalmente, el técnico argentino deseó que "sea lo menor posible" la lesión del joven centrocampista Rodrigo Mendoza, fichado en el reciente mercado invernal y que se retiró al descanso de este encuentro. "Mañana informarán los médicos cuando le hagan las placas", zanjó el 'Cholo'.