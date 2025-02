Simeone reconoce la queja del Valencia: "Un día va a ser penalti y otro no"

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, celebró contar en su equipo con jugadores como Antoine Griezmann y Julián Álvarez, decisivos en el 0-3 que sacaron de Mestalla, al tiempo que reconoció el enfado del Valencia con el penalti por manos de Javi Galán que no señaló el árbitro.

"Recién me mostraron la imagen del penal, la misma jugada de la Eurocopa, la mano esa que está muerta ahí abajo. Le pega en la mano, yo no entiendo nada, qué quieren que les diga, sinceramente en la Eurocopa era penal, Cucurella se quería morir. Dicen que la mano estaba muerta abajo, pero la pelota le pega en la mano", dijo.

El preparador visitante fue preguntado por esa acción en el segundo tiempo que reclamó el Valencia y confesó que le pareció penalti, aunque "un día" será y "otro no". "Ojalá que sea más claro siempre para todos porque es poco entendible esa situación. Un día va a ser penal, otro día no, y bueno, ojalá que podamos siempre manejar la misma línea para con todos los equipos", afirmó.

El técnico argentino reconoció el papel fundamental de Antoine Griezmann. "Como lo decía ayer, es un jugador diferencial. Tiene cosas que los demás no ven y por suerte hoy nos ayudó como todo el equipo para sacar un resultado muy importante en campo del Valencia, que siempre más allá del momento es peligroso y venía de tres partidos dos ganado y uno empatado", afirmó.

"Interpretamos bien en cómo entrar al partido, fuimos contundentes en las situaciones que tuvimos y en el segundo tiempo pasó lo que suele pasar en este campo. Un equipo que se la juega con la necesidad de entrar en el partido, creo que presionaron mejor, tuvieron mucha más agresividad en las áreas, en el área nuestra para generar peligro y creo que después ya la entrada de Giménez nos organizó un poquito mejor como equipo", apuntó.

"El partido no se terminaba de cerrar, necesitábamos piernas frescas para poder generar ese cerrar el partido con ese tercer gol para que ellos no entrasen. No sabemos qué hubiese pasado con el 1-2, pero sobrellevamos bien ese momento, pusimos piernas frescas para que el equipo siguiera queriendo cerrar el partido", añadió.

Además, el 'Cholo' recordó que en esta segunda vuelta "no hay ningún partido que sea simple, menos fuera de casa", y respondió también al gran partido de Julián Álvarez, autor de un doblete. "Lo decíamos cuando todavía no pudo reflejar con hechos lo que fuimos a buscar de él, por qué lo fuimos a buscar y por qué obviamente estábamos tan ilusionados con su llegada y estamos ilusionados con su presente, con su trabajo pero sobre todo por las formas. Es un chico humilde, es un chico noble, es un chico trabajador, es un chico que ganó absolutamente todo y tiene 23 años", zanjó.