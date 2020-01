Simeone: "Los resultados nos acompañarán en breve"

Publicado 24/01/2020 0:12:16 CET

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se puso como responsable primero de la eliminación rojiblanca este jueves en Copa del Rey ante la Cultural y Deportiva Leonesa, con un 2-1 en la prórroga en la que lamentaron la falta de acierto, un "traspiés" copero que no le quita la fe en su equipo y en la temporada.

"Nos quedamos fuera de una competición bonita porque no te permite tener traspiés. Felicito al rival, nosotros a mirar para adentro y mejorar. Siempre hubo momentos complicados en todas las temporadas", dijo en rueda de prensa, después del corto viaje del Atleti en Copa, eliminado a las primeras de cambio por un Segunda B.

El cuadro madrileño eso sí perdonó o se estrelló con un Giffard héroe bajo palos de los locales. "Tuvimos ocasiones de gol pero no las pudimos concretar, el rival mereció la victoria. No tuvimos la contundencia que necesitamos tener. La responsabilidad es absolutamente mía", afirmó, dejando claro sus ganas de seguir liderando la nave rojiblanca.

"Estoy con ganas de trabajar como todos los días desde que llegué. No me han cambiado los penaltis en la Champions, cuando nos hemos quedado fuera ni me va a cambiar ahora. Estoy convencido que tengo grandes futbolistas, una plantilla importante y que seguramente los resultados nos acompañarán en breve", apuntó.

El 'Cholo' no temió a las críticas ni las voces que hablen de un fin de ciclo del argentino. "Los periodistas están para dar su opinión de lo que perciben y nosotros no tenemos otra opción que trabajar. Creo en mis jugadores. Hoy no pudimos ser concretos de cara al gol, tuvimos cinco o seis, pero es fútbol, cuando no hace gol todo es más difícil", finalizó.