Simeone: "Samu Omorodion dejó claro en un mensaje que no quería estar en el Atlético"

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que Samu Omorodion dejó "claro" el pasado 28 de junio, a través de un mensaje, que "no quería estar" en el club rojiblanco, además de afirmar que contarán con "60.000 personas para compensar" las 5.000 que faltarán por la clausura parcial de la grada durante el partido de este domingo ante el Leganés.

"Nosotros tratamos de ser justos en la búsqueda de lo mejor para el club y lo mejor para el equipo. Él sabe muy bien que allá por el 28 de junio mandó un mensaje en el que evidentemente dejó claro que no quería estar en el Atlético de Madrid", declaró en rueda de prensa sobre las palabras de Samu Omorodion, que indicó esta semana que la entidad colchonera no quiso contar con él.

Respecto al parón por selecciones, considera que es "una buena oportunidad para trabajar con mucha ilusión, con muchas ganas, identificando las situaciones a mejorar, hablando mucho con los futbolistas que se quedaron para trabajar sobre ellas". "Estamos ilusionados con poder representarlas dentro del juego, en el partido de mañana y los que vendrán por delante", manifestó.

Además, explicó cuál considera que es la liga del Atlético. "La Liga del Atlético de Madrid son dos ligas, una intentando ilusionarnos y trabajando para poder alcanzar a Real Madrid y Barcelona. En los últimos 12 años, si no me equivoco, ganamos dos ligas y el Barcelona y el Madrid ganaron las siguientes, en las que no salimos primeros ni terceros, salimos segundos. Después salimos en dos cuartos; en la primera cuando apenas llegamos, si no me equivoco, y la última, que el Girona hizo una grandísima temporada y ocupó el lugar que normalmente venimos ocupando", subrayó.

"¿Cuáles son las dos ligas que llamo yo? Una, Barcelona-Real Madrid y todos los que corren para estar en el lugar del Atlético de Madrid, que es el que acompaña normalmente a Real Madrid-Barcelona en estos 12 años. No hay otro equipo que haya estado en esta situación. El Girona el año pasado es un temporadón y ocupó el lugar para el que otros están trabajando muy bien para llegar", continuó.

Por otra parte, el técnico argentino afirmó que dejan "en manos del club" todo lo que tiene que ver con la sanción por los incidentes del derbi madrileño. "Creo que se está manejando de la mejor manera, identificando a la gente que tiene que salir, y obviamente cuidando a nuestros hinchas, a los que están continuamente con nosotros y que son un montón. Seguramente mañana habrá un ambiente fantástico y nosotros esperamos trabajar en consecuencia de lo que venimos proponiendo estas dos últimas semanas", expresó.

"En cuanto a lo emocional, nosotros nos enfocamos con ilusión, con entusiasmo y con ganas. Vuelve LaLiga; se está cortando demasiado seguido, pese a que tenemos muchos partidos seguidos cuando empezamos a jugar. Son muchos cortes, vendría bien, no tener tantos", prosiguió. "Nos afecta como a cualquier equipo que la grada de detrás de la portería no esté. Es una gente que está siempre ahí cantando, siempre cerca de entusiasmar a todo el público. Van a faltar 5.000 personas, pero tenemos 55.000-60.000 para compensar esa falta de la gente que no va a estar", apuntó.

"Nosotros debemos centrarnos en el partido. Viene un rival que ha tenido muy buenos partidos, compitiendo muy bien en todos los partidos que le ha tocado jugar. Me imagino un rival similar al de estos últimos partidos. Mañana tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", expuso.

Por último, Simeone habló de la situación del argentino Julián Álvarez. "Viene creciendo, viene adaptándose a sus nuevos compañeros, a su nuevo equipo, a su nueva ciudad, al nuevo formato de juego del entrenador. Es un chico que tiene unas condiciones increíbles; el otro día jugó de extremo o de izquierda como cuarto defendiendo en la selección argentina y como tercero atacando como extremo, como nosotros jugamos con el Real Madrid y con él. Y lo hizo muy bien, hizo gol", señaló.

"Tiene posibilidades de darle al equipo, por sus características, diferentes funciones. Cada día está mejor, cada día está más adaptado, cada día está más involucrado dentro del equipo y lo necesitamos en el estado en el cual está", finalizó.