Simeone: "Soy un afortunado, he estado 14 años con futbolistas que han representado lo que me gusta del fútbol"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró este miécoles que deben centrarse ahora en "terminar lo mejor posible" la temporada en LaLiga EA Sports tras la derrota ante la UD Las Palmas que achacó a que jugaron "mal" y no por "falta de intensidad", momento que aprovechó para celebrar que durante sus 14 años en el club ha estado "con futbolistas que han representado" su filosofía y que para el futuro necesitan "gente con carácter y personalidad".

"Hay que focalizarse en el partido que tenemos por delante e intentando seguir buscando terminar lo mejor posible y sobre todo mejorar como equipo, que es lo que nos interesa", señaló Simeone en rueda de prensa previa al duelo de este jueves con el Rayo Vallecano.

Sobre la aparente baja intensidad mostrada por el equipo en la derrota ante la UD Las Palmas, el argentino quiso descartarlo. "No interpreto que hayamos tenido baja intensidad o espíritu o todas esas situaciones. Jugamos mal y cuando juegas mal, el otro puede superarte. El gol, ya lo vimos, no fue un gol gestionado por una jugada de juego, sino por un error nuestro y jugamos muy mal segundo tiempo", zanjó.

En este sentido y de cara a posibles fichajes, subrayó que ya se le conoce de "hace bastante tiempo" y que "está muy claro el perfil de futbolista" que necesitan y que "siempre le ha hecho bien al Atlético de Madrid". "No es de esta etapa mía sino en la historia del club, siempre se ha necesitado gente con carácter, con personalidad, con trabajo, con su pensamiento primero en equipo, que desde lo individual. Por suerte en este camino largo que llevamos y que estamos tanto tiempo acá, hemos tenido esos futbolistas", apuntó.

"Necesitamos lo que interpretamos bien. Para un entrenador, atravesar 14 años en un mismo club quiere decir que los futbolistas han rendido de una manera extraordinaria. Los entrenadores no somos magos ni adivinos, simplemente buscamos que algo se represente y yo soy un afortunado, he estado 14 años con futbolistas que han representado lo que me gusta del fútbol", sentenció al respecto.

En cuanto a la actual situación de Antoine Griezmann, con menos protagonismo y su posible paso a un papel más secundario, el 'Cholo' recordó que "con todos los chicos que han atravesado ese camino" han llegado a convivir "muy bien". "Hemos siempre hablado y establecido la necesidad primero del equipo. Y a partir de ahí, todos sentirnos importantes desde el lugar que nos toca ocupar", remarcó.

A nivel individual, fue preguntado también por Pablo Barrios y Jan Oblak. Del centrocampista, considera que está teniendo el "rendimiento" que esperan de él. "Le necesitamos, es un chico que tiene mucho para darnos, tiene un presente muy bueno y un futuro seguramente mucho mejor aún. Y creo que ha tenido un paso más en esta temporada, donde ha tenido más continuidad, más peso puntual dentro del juego, del equipo, hay que ayudarle a seguir creciendo", apuntó.

"Siempre buscamos el colectivo, no lo individual. Ha hecho una temporada hasta el día de hoy importante, como lo suele hacer todos los años y bueno, seguimos necesitando y buscando que la motivación y la competencia con Juan (Musso) fue muy buena y eso seguramente hace que todos mejoremos y que todos mejoren", añadió del guardameta esloveno y sus posibles opciones para el Trofeo Zamora.