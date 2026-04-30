Simeone: "Tenemos por delante un desafío extraordinario e iremos con todo"

Diego Pablo Simeone, head coach of Atletico de Madrid, gestures during the UEFA Champions League 2025/26 League Semi Final First Leg match between Atletico de Madrid and Arsenal FC at Riyadh Air Metropolitano on April 29, 2026, in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha señalado que dentro de seis días tienen en Londres el "desafío extraordinario" de meterse en la final de la Liga de Campeones ante un equipo que aun no ha perdido en la competición, y que irán "con todo" para pasar la eliminatoria.

"Tenemos por delante un desafío extraordinario, en Londres y contra un equipo que no ha perdido aun en la Champions. Iremos con todo. El equipo mostró más consistencia en la segunda parte. Seguro que nos encontraremos con situaciones similares en la vuelta y tenemos que elevar el rendimiento defensivo, porque no vale sólo con atacar bien", afirmó el entrenador del Atlético de Madrid en rueda de prensa tras el empate en la ida de semifinales de la Champions League ante el Arsenal.

Simeone apuntó que se marcha "contento" con el partido. "El equipo siempre está peleando y se pone de pie ante las adversidades. En el segundo tiempo sacaron fuerzas y energía. Ellos, los que entraban eran mejores que los que salían... Tienen equipo de sobra para competir la Champions y la Premier. Estamos jugando contra un equipazo", añadió.

El argentino puso en valor el ambiente previo al partido: "Recuerdo pocos parecido a este. Fue un regalo de la gente al equipo y del equipo a la gente por estar en semis". Y analizó un duelo en el que catalogó el primer tiempo como "más tranquilo", y un segundo donde se notó "el cansancio de tantos partidos" del Arsenal, lo que provocó que jugaran "mejor en el último tercio".

Sobre las acciones polémicas, expresó que el penalti señalado al Arsenal le pareció "un contacto que espera el rival" y opinó que en unas semifinales de Champions "se necesita algo más". "Gracias al VAR nos pitaron un penalti y otro no fue. Hay veces que el VAR te da y otras que te quita, hoy nos ha dado", subrayó.

Por último, alabó el partido de Antoine Griezmann, el último del galo en Champions en el Metropolitano: "Tiene jerarquía, talento y calidad. Parece que cuando pasa el partido encuentra mejor los espacios a pesar del cansancio. Me encantó su partido defensivamente también. Estamos logrando que entienda que su trabajo defensivo nos hace mejores".