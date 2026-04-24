Simeone: "Tenemos que hacerlo bien ante el Athletic para llegar mejor al miércoles"

Diego Simeone, head coach of Atletico de Madrid, attends during press conference before the Final Copa de Rey, football match between Atlético de Madrid and Real Sociedad at La Cartuja Stadium on April 17, 2026 in Sevilla, Spain - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que piensa "cero" en el partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones ante el Arsenal, pero ha reconocido que conseguir un buen resultado este sábado ante el Athletic Club les puede ayudar a "llegar mejor" al miércoles.

"El vestuario está muy bien, sabiendo lo que nos estamos jugando, sabiendo la oportunidad que perdimos en la final de la Copa del Rey y con la expectativa de lo que viene, en consecuencia de lo que nos ha costado llegar hasta este lugar, y lo que podemos lograr si las cosas van como queremos. En cuanto a mí, igual que ellos", declaró en rueda de prensa.

Además, no se mostró preocupado por la posibilidad de perder la cuarta plaza. "Nosotros siempre intentamos mirar a quien tenemos más cerca, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Y en este caso, creo que estamos a cinco puntos del Villarreal y a ocho del Betis", recalcó, antes de desvelar cuánto piensa en el partido del miércoles ante Arsenal. "Cero", subrayó.

Sobre el duelo ante el Athletic, aseguró que le dan "la misma importancia" que a "todos los partidos". "Mañana nos vamos a enfrentar a un rival que ganó un partido importante hace un par de días, que lo deja más tranquilo en la tabla, con futbolistas que sabemos que son importantes. Intentaremos llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño", señaló.

También insistió en que no les afectará la racha de cuatro derrotas ligueras consecutivas que acumulan, siete en los últimos ocho partidos entre todas las competiciones. "Sinceramente, no creo que vaya reflejado lo que pasó anteriormente en el partido, porque hay una emoción que es muy grande. Cuando nos toque jugar el partido, seguramente el equipo estará muy bien. Ahora estamos pensando en el Athletic", advirtió.

Eso sí, el técnico argentino reconoció que un triunfo este sábado podría ayudarles a llegar mejor anímicamente al primer enfrentamiento con los 'gunners'. "Siempre es importante hacer las cosas bien en el partido anterior a cualquier competencia como la que vamos a jugar. Mañana tenemos que hacer un partido importante para llegar mejor a lo que venga el miércoles", manifestó.

En otro orden de cosas, explicó que el portero Jan Oblak "se está recuperando" pero que va a jugar. "El otro día tuvo su primer partido, mañana jugará nuevamente. Veremos cómo responde y seguiremos en el día a día como siempre", dijo, antes de hablar de Dávid Hancko y Alexander Sorloth. "Hancko todavía sigue en fase de recuperación. Alex está mejor. Lookman sigue todavía teniendo que esperar, así que menos mal que lo sacamos del partido contra el Betis, porque si no posiblemente era peor. Pero bueno, no pasa nada", indicó.

También habló de la importancia que están teniendo los canteranos en estos últimos encuentros. "Han tenido una gran oportunidad esta temporada porque el equipo ha tenido la posibilidad de estar en las tres competiciones casi hasta el final. Veremos si podemos llegar a la Champions hasta el final, eso son muchos partidos. Hay que gestionar de la mejor manera una plantilla para poder competir en las tres competiciones y los chicos nos han dado la posibilidad de competir", apuntó.

"Algunos claramente lo hicieron mejor que otros, como siempre, y con la expectativa de siempre mirar hacia la cantera porque es la fuerza del futuro", añadió, saliendo al paso de las acusaciones de adulteración de la competición que le han hecho algunos equipos de la zona baja. "Mi expectativa es competir en las tres competiciones hasta el final. Nos faltan dos partidos para jugar todos los partidos que se pueden jugar en el año", finalizó.