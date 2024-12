Simeone: "Tenemos un portero muy bueno, como los equipos que salen campeón"

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, destacó la "humildad y nobleza" de su equipo "para sufrir y defender" a un FC Barcelona que "juega muy bien", y sacar un triunfo (1-2) en el minuto 96 que les aupó al liderato de LaLiga EA Sports.

"Muy contento por el resultado, por el esfuerzo del equipo. Nobleza y humildad para sufrir y defender a un equipo que juega muy bien. Fueron muy superiores en el primer tiempo hasta el gol, bajó su energía y empezamos a ver que podíamos competir el partido", dijo en rueda de prensa en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

"El segundo tiempo fue más competido, con situaciones suyas y con una situación para nosotros con Barrios. El equipo supo resistir, los cambios nos dieron fuerza y esperar lo que podía pasar, alguna situación de que puedan encontrar de contragolpe, una jugada exquisita y un gol que nos da la posibilidad de ganar un partido que ellos merecían un poco más", añadió.

El 'Cholo' dedicó el triunfo a su padre y elogió a su línea defensiva y a su portero Jan Oblak. "Hoy era el cumpleaños de mi padre, hace dos años que no está y tenía un regalo dando vueltas, con la ayuda de todos. Me pone contento que el grupo se ve cuando compites. Sacamos a Griezmann, que me cuesta, pero sabía que Sorloth tenía la oportunidad", afirmó.

"Jugamos contra un equipo muy bueno, todos los partidos que ha perdido, por las situaciones que ha generado posiblemente mereció ganar, pero esto es fútbol. Supone tres puntos muy importantes, que confirma el trabajo colectivo. Les dije que el partido iba a ir como fue, por suerte no me equivoqué. Sé cuál es nuestro camino. Tenemos un portero que es muy bueno, como todos los equipos que les toca salir campeón", añadió.

"Fuimos capaces de interpretar cómo juega el rival, gasta mucha energía y si el gol no llega, le ha pasado en otros partidos, nosotros pudimos aprovechar el final", terminó.