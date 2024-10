Simeone: "Todo lo que cuesta te hace más fuerte"

El técnico del Atlético reconoció la complicada victoria en Copa contra el Vic como podía esperar por el momento de su equipo

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, confesó que les costó pasar de ronda este jueves en Copa del Rey ante un Vic que le "encantó", sufriendo como esperaba en el momento complicado que atraviesa su equipo para hacerse "más fuerte".

"Vinimos con todos los profesionales. Sabíamos que en el momento en que estábamos podía pasar este tipo de situaciones, la dificultad de que llegue el gol, un equipo que trabaje como trabajó el Vic, que fue maravilloso defensivamente para replegarse y no permitirnos marcar", dijo en declaraciones a los medios del club.

El técnico rojiblanco valoró la gran producción ofensiva de su equipo para merecer el triunfo, aunque los goles no llegaron hasta los diez últimos minutos. "Tuvimos muchas situaciones en el primer tiempo, posiblemente un penal que estuvo dando vueltas. En el segundo tiempo también tuvimos situaciones de gol, no llegaba y hubo ese penalti que a alguno le pareció y otros dicen que posiblemente pudo no ser, pero creo que hay un mínimo contacto", afirmó.

"A partir de ahí el equipo se tranquilizó más, llegó el segundo gol y creo que es una victoria que nos sirve porque todo lo que cuesta obviamente te hace más fuerte y evidentemente hoy nos costó", añadió, lamentando no encontrar el gol antes para cortar las alas a un Vic de la sexta categoría del fútbol nacional que creyó en la campanada.

"Si en el primer tiempo encuentras los goles evidentemente el rival se empieza a debilitar y empieza a mostrar más espacios para poder tener ataque con más libertad. Cuando el equipo local empieza a ser fuerte defensivamente, no entra el gol, no entra el gol, se empieza a crecer y empieza a salir en alguna contra para generar peligro. Empieza a creer que puede ganar el partido y puede pasar. Estuvieron cerca la verdad, felicito al Vic porque hicieron un trabajo que me encantó", terminó.