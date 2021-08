Simona Halep: "No me gustan las 'burbujas', será mejor si la gente se puede vacunar más"

Simona Halep of Romania talks to the media after winning her first round match at the 2021 Western & Southern Open WTA 1000 tennis tournament

Simona Halep of Romania talks to the media after winning her first round match at the 2021 Western & Southern Open WTA 1000 tennis tournament - Rob Prange / AFP7 / Europa Press

NUEVA YORK, 18 Ago. (STATS Perform/dpa) -

La tenista rumana Simona Halep confesó que no tiene "miedo" al coronavirus después de haberse vacunado, y pidió que la gente no renuncie a hacerlo para que la situación vaya a "mejor" en el circuito y puedan abandonar unas 'burbujas' que la estresan.

"No tengo miedo, porque estoy vacunada y me siento protegida. Me estoy cuidando y me pongo la mascarilla cuando hay mucha gente", aseguró Halep tras su victoria de este martes en el torneo de Cincinnati (Estados Unidos).

Además, la de Constanta espera que sus compañeras y compañeros de circuito no renuncien a vacunarse para que puedan bajar las restricciones. "No me gustan las burbujas. Me noto muy estresada cuando estoy en la burbuja y si la gente se puede vacunar más y más, será mejor porque ya no tendremos más restricciones", comentó.

Esta opinión de Halep llega apenas un día después de que el tenista griego Stefanos Tsitsipas, número tres del mundo, asegurase que no tenía previsto vacunarse salvo que fuese "obligatorio para competir". También el serbio Novak Djokovic, número uno mundial, ha expresado su rechazo a que ponerse la vacuna contra el coronavirus sea un requisito esencial.