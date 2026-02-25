Simone Biles, nueva embajadora de Laureus

Archivo - Simone Biles poses with the award during the Laureus World Sports Awards Madrid 2025 at Palacio de Cibeles April 21, 2025 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La gimnasta estadounidense Simone Biles, cuatro veces ganadora del premio Laureus a la Deportista del Año y siete veces campeona olímpica, se ha convertido este miércoles en la última superestrella deportiva en unirse al movimiento Laureus como embajadora.

Biles comenzó su nueva función con Laureus durante una visita a Milán, donde visitó Polisportiva Garegnano, un proyecto de gimnasia y multideporte apoyado por Laureus que ofrece oportunidades seguras e inclusivas para que los niños y jóvenes, especialmente las niñas, ganen confianza, desarrollen resiliencia y adquieran habilidades para la vida a través del deporte.

La gimnasta y su marido, Jonathan Owens, jugador de los Chicago Bears de la NFL, se encontraban en Italia para asistir a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y ambos estuvieron presentes en Polisportiva Garegnano. Durante su visita, la siete veces medallista de oro olímpica pasó tiempo en las colchonetas con los jóvenes atletas, animándolos, compartiendo sus experiencias y creando recuerdos que perdurarán toda la vida para los niños, para quienes ella es un icono deportivo.

Polisportiva Garegnano es uno de los más de 300 programas 'Laureus Sport for Good' que utilizan el poder del deporte para ayudar a los jóvenes a superar la violencia, la discriminación y la desigualdad en todo el mundo, y contribuye a Gen26, la iniciativa heredada de Milano Cortina 2026, diseñada para garantizar que los Juegos tengan un impacto positivo duradero en toda Italia.

Simone Biles comentó que Laureus ha desempeñado "un papel significativo" en su trayectoria durante muchos años, y que se siento "increíblemente orgullosa" de haber sido galardonada cuatro veces como Deportista del Año Laureus. "Hoy me siento igual de orgullosa de unirme a Laureus como embajadora", añadió.

La de Ohio destacó que para ella es "un honor" ayudar a apoyar a Laureus, ya que comparte la gran idea que subyace a todo lo que hace Laureus: "que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo". "Me inspira el enfoque de Laureus en las necesidades particulares de las niñas y las mujeres jóvenes, y la oportunidad de visitar a las niñas en Milán me recordó por qué este trabajo es tan importante: su energía, su determinación, su alegría", concluyó.

Por su parte, Nadia Comaneci, miembro de la Academia Laureus, dijo que Simone (Biles) es "una atleta y persona extraordinaria" que "representa la cima de la gimnasia". "A través de su valentía, autenticidad y compromiso con el uso de su plataforma, sigue inspirando a la próxima generación de niñas. Es verdaderamente un modelo a seguir para los jóvenes de todo el mundo", agregó.

Simone Biles se une a la lista mundial de embajadores de Laureus, atletas que utilizan su voz, su plataforma y su pasión para apoyar a 'Laureus Sport for Good'. Su participación refuerza aún más la labor de Laureus para defender la igualdad de género e inspirar a las nuevas generaciones de mujeres jóvenes y niñas.