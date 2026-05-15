El sindicato arbitral AESAF pide a la RFEF que abra un expediente disciplinario contra Florentino Pérez

Florentino Perez attends during the Real Madrid Board of Directors meeting held at Ciudad Real Madrid on May 12, 2026 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) ha presentado ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) una solicitud de expediente disciplinario contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, por sus declaraciones "contra el colectivo arbitral" en la rueda de prensa del pasado martes y en una entrevista posterior en televisión.

"Las declaraciones del señor Pérez constituyen un ataque grave, injustificado y sistemático a la honra profesional e institucional del colectivo arbitral, sin respaldo en ninguna resolución judicial firme. La AESAF, en cumplimiento de su función estatutaria de defensa del estamento arbitral, ha actuado con la máxima diligencia para proteger la dignidad e integridad moral de los árbitros de fútbol en España", señaló el sindicato arbitral en un comunicado.

En su escrito, la AESAF ha aportado las manifestaciones realizadas por el presidente blanco en la rueda de prensa del 12 de mayo y en la entrevista emitida en La Sexta el 13 de mayo, en las que "imputó al estamento arbitral corrupción sistémica, robo de títulos y enriquecimiento ilícito".

Así, el sindicato denuncia las declaraciones que hacen referencia a la imputación de robo de títulos deportivos -"He estado aquí muchas temporadas y he ganado siete Champions y siete Ligas, porque las otras me las han robado" o "corrupción sistémica durante dos décadas y siguen siendo los mismos árbitros"- y a la calificación de los hechos como "el mayor caso de corrupción en la historia del fútbol".

También denuncia la acusación de enriquecimiento ilícito a árbitros -"Yo no he venido aquí a que unos árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona"- y la acusación de parcialidad -"Corrupción sistémica", "siguen los mismos árbitros haciendo las mismas cosas de una manera descarada" o "esta temporada nos han robado 16 o 18 puntos"-.

"La AESAF considera que estas declaraciones no pueden ampararse en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión ni de la crítica deportiva, dado que el señor Pérez no se limita a señalar errores arbitrales puntuales, sino que atribuye al cuerpo arbitral la perpetración de un delito continuado de corrupción durante dos décadas. Asimismo, la AESAF subraya que el presidente del Real Madrid actúa en todo momento como máximo representante institucional de uno de los clubes más mediáticos del mundo, lo que amplifica el impacto dañoso de sus palabras e incrementa su responsabilidad", destacó.

"La AESAF solicita además que el Comité de Competición adopte con carácter cautelar y urgente un requerimiento al señor Pérez para que cese en la emisión de declaraciones de similar naturaleza mientras se tramita el procedimiento; que se declare su obligación de indemnizar al colectivo arbitral por el daño moral, reputacional y profesional causado; y que se requiera al Real Madrid CF la emisión de un comunicado público de rectificación y disculpa", apuntó.