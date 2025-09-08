Sinner: "Alcaraz fue mejor, no pude hacer más"

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner felicitó al español Carlos Alcaraz por su victoria de este domingo en la final del Abierto de los Estados Unidos en un partido donde dejó claro que el murciano fue "mejor" en un partido donde él lo dio "todo", pero no pudo hacer "más".

"Antes que nada, me gustaría empezar con Carlos y todo su equipo. Lo están haciendo increíble, felicidades, sé que hay mucho trabajo detrás de esta actuación. Hoy fueron mejores que yo, así que felicidades, disfrútenlo, es un gran momento", señaló Sinner en la entrevista a pie de pista tras la final.

El de San Candido dio las gracias a su equipo de trabajo por su "apoyo". "Gracias por apoyarme, por comprenderme, por vuestro esfuerzo. Todos sabemos la dedicación que pusimos para estar aquí en este escenario. Ha sido una temporada increíble, hemos jugado en muchos escenarios y partidos importantes a lo largo de esta temporada", subrayó.

"Hoy lo di todo, no pude hacer más, así que gracias por el apoyo", prosiguió Sinner, que agradeció también el trabajo de todas las personas que hacen que el US Open "sea tan especial". "Estoy deseando volver el año que viene", recalcó el italiano, que no se olvidó de los "increíbles" aficionados.