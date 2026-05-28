Sinner cae contra pronóstico en Roland Garros y Landaluce se cita con su verdugo

28 May 2026, France, Paris: Italian tennis player Jannik Sinner in action against Argentina's Juan Manuel Cerundolo during their men's singles second round match of the French Open tennis tournament (Roland Garros 2026), at Roland Garros. Photo: Loic Bara - Loic Baratoux/ZUMA Press Wire/dp / DPA

El italiano sufrió físicamente y Juan Manuel Cerúndolo dio la sorpresa en París

El español remontó dos sets abajo al checo Kopriva para meterse en tercera ronda

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner cayó eliminado este jueves en la segunda ronda de Roland Garros ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo (3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1), quien aprovechó los problemas físicos que sufrió el número uno del mundo desde el tercer parcial, rival ahora del épico español Martín Landaluce.

El principal favorito a levantar el segundo 'Grand Slam' de la temporada seguirá sin poder conseguir su primer triunfo en París y cerrar así su colección de 'grandes'. En una edición que parecía propicia para que se hiciera con la victoria, con su principal rival, Carlos Alcaraz, ausente por lesión, y a la que llegaba después de hacer pleno de triunfos en los tres Masters 1000 de tierra --Montecarlo, Madrid y Roma--, el clima parisino y una mala noche pasada se interpuso en su camino.

"Me desperté esta mañana, no me sentía muy bien e intenté que los puntos fueran muy cortos. Además, al principio estaba golpeando muy bien, con mucha precisión, y luego simplemente me topé con un muro, y ahí se acabó todo", dijo en rueda de prensa. La eliminación de Sinner también supone que, por primera vez desde que Novak Djokovic ganara el Abierto de Estados Unidos 2023, habrá un ganador de 'Grand Slam' distinto a Carlos Alcaraz y el de San Cándido.

Por otro lado, el serbio, que encadena cinco semifinales, ve multiplicadas sus opciones de alcanzar el ansiado 25º título, aunque muchos tenistas ven ahora una inesperada puerta abierta. Sinner tenía perfectamente encarrilado el choque con dos sets arriba (6-3, 6-2) y una ventaja considerable de 5-1 en el tercero, cuando empezó a sufrir ostensiblemente, y aunque en un principio, por la sintomatología y algún vómito, se achacó a un golpe de calor, el número uno descartó posteriormente que fuese por este motivo.

Hasta ese momento, Sinner se estaba mostrando con la firmeza habitual desde que comenzó la temporada de tierra: intratable con el saque y punzante al resto. Pero el partido cambió totalmente cuando parecía finiquitado y los problemas físicos, el gran lunar en la carrera del transalpino, aparecieron. Desde entonces, el parcial fue sangrante, primero, el argentino le dio la vuelta al tercer set con seis juegos consecutivos y 24-3 en puntos ganados. Una sangría para el italiano, que fue atendido en el vestuario durante más de 10 minutos, y que en su vuelta llegó a vomitar sobre la pista.

Ante esa tesitura, Cerúndolo supo leer a la perfección el momento de partido y aprovechó el suyo para conseguir la victoria más importante de su carrera. El argentino le dio continuidad al parcial para llevarse con contundencia (6-1, 6-1), las dos últimas mangas del encuentro, en las que Sinner apenas compareció.

Así se consumó la primera derrota de Sinner desde el 19 de febrero, cuando el checo Jakub Mensik le apeó en los cuartos de final del ATP 500 de Doha. Desde entonces, su balance era de 30-0 y cinco títulos --Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma--.

OTROS CINCO SETS PARA LANDALUCE.

Poco después, acudió a una tercera ronda mucho más abierta de lo que cabía esperar ante Sinner un Landaluce que se abonó a la épica en París para firmar la segunda victoria de su carrera en el 'Grand Slam'. Después de cuatro horas y media contra el boliviano Juan Carlos Prado Angelo, el madrileño, de 20 años, necesitó otros cinco sets y una tremenda remontada para seguir vivo en Roland Garros.

Vit Kopriva se llevó los dos primeros parciales por 1-6, 2-6, pero en un duelo de puntos directos y rápidos, el español dio la vuelta al marcador con un 6-4, 7-5, 6-0 en los tres siguientes. El checo se quedó sin gasolina física y mental cuando Landaluce fue capaz de remontar 'break' abajo en el cuarto set, para forzar un desempate en el que demostró lo que ya venía avisando esta temporada con los cuartos de final de los Masters 1000 de Miami y Roma.