Sinner completa el 'Sunshine Double' sin ceder ni un set

Jannik Sinner, Miami Open - -/SMG via ZUMA Press Wire/dpa

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner derrotó con un doble 6-4 al checo Jiri Lehecka y se apuntó el segundo ATP Masters 1000 de la temporada en Miami, dos semanas después de ganar también Indian Wells, el primero en lograrlo desde Roger Federer en 2017.

El número dos del mundo venció en Florida como lo hizo en California, sin ceder ningún set para lograr de manera histórica el 'Sunshine Double' (Doblete del sol). Sinner completó el doblete sobre la pista dura de Miami tras más de dos horas de retraso por la lluvia, incluido un parón de hora y media en el segundo set.

La final tuvo menos en pista, lo que resistió un Lehecka que quiere entrar en la pelea de los mejores del Circuito. El checo no aprovechó sus bolas de 'break' después de que Sinner sí acertara a romper a su rival, pero firmó un inicio bueno. Con todo, el italiano tuvo algo más para llevarse el primer parcial, antes de más lluvia.

Sinner, que completó en Indian Wells un palmarés perfecto con los mayores trofeos sobre pista dura, puso la directa y apretó al resto en cada saque de un Lehecka que se aferró hasta donde pudo, el 'break' en el noveno juego que necesitó el italiano para después ganar su segundo título en Miami tras 2024 con otro 6-4.

Además, el de San Candido relanzó la carrera por el número uno del mundo del español Carlos Alcaraz. La cima del ranking estará en juego con la llegada de la tierra batida en el próximo Masters 1000 de Montecarlo. Sinner llegará en forma aunque cambie la superficie, después de convertirse en el octavo tenista en ganar Indian Wells y Miami el mismo año, el primero sin ceder ni un set.