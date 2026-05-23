Un Sinner crecido quiere el 'Grand Slam' en el Roland Garros de la nueva hornada española

Jannik Sinner, Mutua Madrid Open - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

El italiano ganó Montecarlo, Madrid y Roma antes de París

Jódar, Landaluce y Mérida tratarán de paliar la ausencia de Alcaraz

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Roland Garros, segundo 'grande' de la temporada, empieza este domingo con un favorito muy por encima del resto, el italiano Jannik Sinner, después de que el número uno del mundo triunfase en la tierra de Montecarlo, Madrid y Roma escribiendo la historia del tenis como busca en París, donde la nueva hornada del tenis español tratará de llegar lejos en ausencia de Carlos Alcaraz.

La gira europea sobre tierra llega a su culmen un año más con el Abierto de Francia, donde no estará por lesión el campeón de las dos últimas ediciones, un Alcaraz fuera de combate desde Barcelona y que tampoco acudirá a Wimbledon. Sin su mayor rival en el camino, con quien viene repartiéndose el 'Grand Slam' desde 2024, Sinner se hizo más fuerte que nunca en una superficie que no era su favorita.

El de San Candido, un estudioso del tenis, de sus rivales y un perfeccionista, cambió las tornas con una racha triunfal en el polvo de ladrillo, tras ganar Indian Wells y Miami, hasta enlazar de manera histórica seis ATP Masters 1000. Además, con Madrid y Roma, Sinner, de 24 años, se unió a Novak Djokovic como los únicos tenistas con los nueve torneos de esta categoría en su palmarés.

El dominio del italiano los últimos meses sobre tierra solo lo ejerció antes Rafa Nadal y, para seguir emulando al de Manacor, Sinner quiere su primer Roland Garros, para ganar además el único 'grande' que le falta, tras Australia 2024 y 2025, Wimbledon 2025 y el US Open 2024. El italiano perdió el año pasado ante Alcaraz la final más larga de la historia del Abierto francés, a pesar de apuntarse los dos primeros sets, y esa espina puede no durar mucho.

El número uno, cada vez con más margen con el murciano fuera de juego, debutará el lunes contra el francés Clement Tabur, invitado por el torneo. El sorteo fue favorable para un Sinner que evitó a rivales de peso, ya que hasta la final no podría medirse con Novak Djokovic, Alexander Zverev o Rafa Jódar. El serbio, que fue su verdugo en Australia, recordó el objetivo a sus 39 años.

"Los 'Grand Slams' siempre han sido una prioridad, sobre todo en los últimos dos años. Siempre intento estar en mi mejor momento para rendir al máximo", dijo un 'Nole' que no renuncia al récord histórico de los 25 'grandes', como demostró a principios de año, a pesar de que no gana un partido desde hace dos meses y medio. Zverev, derrotado en la final de 2024, sigue buscando el primero.

JÓDAR Y LA NUEVA HORNADA ESPAÑOLA

Casper Ruud, Daniil Medvedev, Lorenzo Musetti o Joao Fonseca son nombres que aparecen también en las quinielas, donde el tenis español quiere colar a su nueva generación. La 'Armada' llega a París con la irrupción de jóvenes talentos, una llama que encendió Alcaraz, después del apagón de despedir a Nadal, y que mantienen Rafael Jódar, Martín Landaluce y Daniel Mérida, menores de 21 años.

Jódar llega como jugador revelación del 2026, tras terminar su etapa en la universidad en Estados Unidos, jugar Challengers y las Next Gen Finals de la ATP a finales de 2025. El madrileño llega a París como cabeza de serie, del 900 del mundo al inicio de temporada, después de ser campeón en Marrakech y enseñar su potencial por las capitales europeas.

Además, Landaluce, campeón júnior del US Open en 2022, viene de brillar en el Foro Itálico y acercarse al 'Top 50' del mundo, mientras que Mérida, finalista en Bucarest y a gran nivel en Madrid, tiene también talento en su raqueta para llegar lejos, aunque su debut será contra el quinto cabeza de serie, el estadounidense Ben Shelton. Roberto Bautista, en su temporada final, Alejandro Davidovich, Pablo Carreño y Jaume Munar completan la 'Armada'.

LA REBELDE SABALENKA LLEGA CON GANAS DE REVANCHA

El cuadro femenino tendrá un camino más disputado y abierto hasta que se decida el título el 6 de junio. La estadounidense Coco Gauff defiende corona en la Philippe Chatrier, mientras que la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, querrá desquitarse de esa final perdida el año pasado. La bielorrusa encabeza además la protesta de los jugadores con el reparto del dinero y el trato de los 'grandes'.

Sobre la pista, Sabalenka tendrá que recuperar su mejor versión tras inesperados tropiezos en Madrid y Roma, con la cima del ranking en juego por la persecución de la kazaja Elena Rybakina y poca fortuna en el sorteo del cuadro. Igualmente, la cuatro veces campeona Iga Swiatek, bajo el consejo de Nadal en esta gira de tierra y con Francis Roig en su banquillo, parte como favorita.

Desde este domingo en París habrá seis españolas, sin Paula Badosa. Jessica Bouzas, rival en primera ronda de Sabalenka, Cristina Bucsa, Sara Sorribes, Kaitlin Quevedo, Marina Bassols y la recién nacionalizada Oksana Selekhmeteva tratarán de llegar lejos.