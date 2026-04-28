Sinner se deshace de Norrie y espera a Jódar en cuartos de Madrid

Jannik Sinner of Italy reacts against Cameron Norrie of Great Britain during the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 28, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner, actual número uno del mundo, se convirtió este martes en el primer cuartofinalista del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, tras imponerse en dos sets, por 6-2, 7-5, al británico Cameron Norrie.

El primer cabeza de serie en la Caja Mágica pareció acusar un horario poco habitual para él, las 11.00 horas, y no pudo ofrecer su mejor versión, aunque tampoco la necesitó ante un rival que le plantó más batalla en la segunda manga, pero que no pudo evitar que el de San Candido se meta entre los ocho mejores del torneo y pueda ser el rival del español Rafa Jódar si este derrota por la tarde al checo Vit Kopriva.

Sinner no se inmutó por el fuerte arranque de Norrie, que con cuatro potentes servicios puso el 1-0 en el marcador de la Manolo Santana. Fue un espejismo porque el italiano, pese a no sentirse del todo cómodo (18 errores no forzados), se llevó los siguientes cinco juegos pese a la resistencia del zurdo británico.

Tras ganar con comodidad el primer parcial, Sinner recupero su fortaleza habitual en el saque y pareció encarrilar su victoria con un 'break' en el quinto juego (3-2), Sin embargo, Norrie no le perdonó un siguiente mal servicio para devolverle en blanco la rotura y volver a equilibrar las cosas.

El británico trató de aguantar al número uno del mundo, pero con 5.5 firmó un mal juego en el que, pese a levantar un 15-40, no pudo evitar finalmente el 'break' clave que daría al ganador de cuatro 'Grand Slams' su vigésima victoria seguida y el pase a los cuartos de final, los segundos en Madrid de su carrera tras los de 2024, cuando entonces ni siquiera pudo jugar ante el canadiense Felix Auger-Aliassime.

En esta antepenúltima ronda también está ya el reciente ganador del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, el francés Arthur Fils, que batió con comodidad por 6-3, 6-4 al argentino Tomás Martín-Etcheverry.