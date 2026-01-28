Sinner y Djokovic se citan en las semifinales del Abierto de Australia

28 January 2026, Australia, Melbourne: Jannik Sinner of Italy during his men's Quarterfinal against Ben Shelton of the USA on day 11 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne. Photo: Joel Carrett/AAP/dpa - Joel Carrett/AAP/dpa

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner se ha metido este miércoles en las semifinales del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada y que se disputa sobre superficie dura, tras derrotar en tres sets al estadounidense Ben Shelton (6-3, 6-4, 6-4), mientras que su rival por una plaza en la final será el serbio Novak Djokovic, que avanzaría a pesar de ir dos sets abajo en el marcador por la retirada de Lorenzo Musetti, con problemas en su ingle derecha.

El campeón de las dos últimas ediciones del Abierto de Australia, Jannik Sinner, sigue confirmando su favoritismo en el torneo y ya está en las semifinales. El italiano fue muy superior a Ben Shelton en su duelo de cuartos de final, en el que, pese a lo ajustado del tanteo en los juegos, no tendría que hacer frente a ninguna situación comprometida.

El tenista de San Candido cimentó el triunfo en su servicio, que no cedería en todo el encuentro y con el que ganaría más del 70% de los puntos puesto en juego. Además, también estaría especialmente seguro desde el fondo de pista, comentiendo tan sólo 16 errores no forzados en todo el encuentro, dos de ellos en forma de doble falta, a lo que se sumarían hasta 33 golpes ganadores.

Un partido al que Sinner entró con un puntito más de ritmo y determinación que su rival. Así, en el segundo turno de saque de Shelton conseguiría un 'break' que sería suficiente para adjudicarse la primera manga por 6-3. Un primer set en el que no dejaría sumar ningún punto al estadounidense en ninguno de sus tres últimos servicios. Una tónica casi idéntica a la del segundo parcial, que también caería de su lado con la ventaja de una solitaria rotura (6-4).

El más disputado de todos sería el tercer set. En los primeros juegos no se veía del todo fino físicamente a Sinner, momento de partido que coincidió con el mejor tenis del estadounidense. En esas, por primera vez en el partido, Shelton llegaría al desenlace del set con el marcador igualado (4-4), pero ahí, una subida de nivel de Sinner, que quebraría el saque de su rival, y un posterior servicio cómodo le darían el partido (6-4) tras dos horas y 25 minutos de juego.

En la otra semifinal, Novak Djokovic se hizo con el triunfo después de la retirada de Lorenzo Musetti cuando el italiano dominaba en el marcador dos sets a cero. Una lesión muscular en su muslo derecho que le privó de continuar en el encuentro cuando la tercera manga reflejaba un 3-1 favorable al serbio. Así, la fortuna de 'Nole' y la desgracia del italiano han permitido que Djokovic acceda a la semifinal número 54 de su carrera en Grand Slam y quinta de manera consecutiva.

Antes de la retirada, Musetti estaba siendo superior a Djokovic en el partido. Además, el serbio había tenido que ser tratado también por los médicos por ampollas en el pie, y no estaba encontrado su juego. Todo en un encuentro en el que parecía haber arrancado bien después de tomar ventaja de 'break' en el primer turno de saque, sin embargo, Musetti reaccionaría con dos roturas consecutivas que le permitieron adjudicarse la primera manga 6-4.

En la segunda, lejos de llegar la reacción, se evidenciarían aun más los problemas de Djokovic, sobre todo con su saque. Y es que, los graves problemas en la planta del pie le habían provocado que la velocidad de sus servicios bajara considerablemente. Así, Musetti lograría tres 'break' que le daría el triunfo en el segundo parcial (6-3) y ponía al borde de la eliminación.

Pero cuando todo apuntaba a que 'Nole' iba a quedar eliminado, ocurriría el 'milagro' para el serbio. Musetti empezó a notar problemas en la zona de su ingle derecha, lo que le impedía moverse con normalidad por la pista. Problemas musculares que, primero, hicieron que arrancara por debajo en el marcador en el set con un 'break' en contra en su segundo turno de saque, y después, teniendo que retirarse del encuentro.

Así, Djokovic será el rival de Jannik Sinner en semifinales, reeditando el duelo de la última edición, también en la penúltima ronda. En aquella ocasión, como en los últimos cinco duelos --tres de ellos en semifinales de Grand Slam--, la victoria caería del lado del italiano. De hecho, para encontrar el último triunfo del serbio ante el transalpino hay que remontarse hasta la final de las ATP Finals de 2023.