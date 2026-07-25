Sinner y Djokovic no competirán en Montreal

Archivo - Sinner y Djokovic vuelven a encontrarse en semifinales de Wimbledon - PA WIRE/DPA - Archivo

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic no participarán en el torneo de Montreal (Canadá), sexto ATP Masters 1.000 de la temporada y que se celebrará entre el 2 y el 13 de agosto, y se suman a la baja ya conocida del español Carlos Alcaraz.

Tanto el número uno del mundo -ganador del certamen en 2023- como el cuatro veces vencedor en Canadá -2007, 2011, 2012 y 2016-, que estaban en la 'entry list' publicada el pasado 10 de julio, causan baja de última hora en un torneo que se queda sin dos de sus principales atractivos. Además, el de San Candido no podrá completar la hazaña de conquistar los nueve Masters 1.000 de la temporada.

"Tras considerar en detalle todos los factores junto a mi equipo, hemos tomado la difícil decisión de no competir en Montreal. Nunca es fácil perderse un torneo tan importante, pero creo que es la decisión correcta para priorizar mi estado de salud. Me entristece no poder estar allí, pero estoy deseando regresar a Montreal en el futuro", explicó Sinner en un comunicado.

Tampoco estará el murciano, actual número tres del ranking ATP, que se encuentra en la recta final de la recuperación de su lesión de muñeca y que no disputa un encuentro desde que se retiró por molestias del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó el pasado mes de abril.

De esta manera, el alemán Alexander Zverev, número dos del mundo, ejercerá como principal favorito en Montreal, con el local Félix Auger-Aliassime, cuarto del ranking mundial, como segundo cabeza de serie. El malagueño Alejandro Davidovich será el principal favorito español, como cabeza de serie número 20.

También estarán presentes figuras del 'Top 10' como el australiano Alex de Miñaur, el estadounidense Ben Shelton -campeón defensor-, el ruso Daniil Medvedev, el italiano Flavio Cobolli y el estadounidense Taylor Fritz.