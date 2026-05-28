Sinner, eliminado en Roland Garros

28 May 2026, France, Paris: Italian tennis player Jannik Sinner in action against Argentina's Juan Manuel Cerundolo during their men's singles second round match of the French Open tennis tournament (Roland Garros 2026), at Roland Garros. Photo: Loic Bara - Loic Baratoux/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner cayó eliminado este jueves en la segunda ronda de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, tras caer en cinco sets ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo (3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1), que aprovechó el golpe de calor en el tercer parcial que sufrió el número uno del mundo para darle la vuelta a un partido que tenía prácticamente perdido.

El principal favorito a levantar el título de Roland Garros seguirá sin poder conseguir su primer triunfo en París y cerrar así su colección de 'grandes'. En una edición que parecía propicia para que se hiciera con la victoria, con su principal rival, Carlos Alcaraz, ausente por lesión, y a la que llegaba después de hacer pleno de triunfos en los tres Masters 1000 de tierra --Montecarlo, Madrid y Roma--, el clima parisino se interpuso en su camino.

El número uno del mundo tenía perfectamente encarrilado el choque con dos sets arriba (6-3, 6-2) y una ventaja considerable de 5-1 en el tercero, cuando empezó a sufrir por culpa de un golpe de calor que se volvió definitivo. Desde entonces, el parcial fue, primero, de seis juegos consecutivos para el argentino, y después, le dio continuidad para llevarse, también con contundencia (6-1, 6-1), las dos últimas mangas del encuentro.