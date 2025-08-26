Sinner entra arrollador en Nueva York y Pedro Martínez se despide

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner comenzó este martes de forma arrolladora la defensa de su título del Abierto de los Estados Unidos, último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura, cediendo sólo cuatro juegos ante el checo Vit Kopriva (6-1, 6-1, 6-2), mientras que el español Pedro Martínez fue sorprendido (6-4, 6-2, 6-3) por el suizo Leandro Riedi, 435 del ranking.

El número uno del mundo no dio atisbos del virus que le atacó en el Masters 1000 de Cincinnati y que le obligó a retirarse en la final ante el español Carlos Alcaraz cuando iba 5-0 abajo en el primer parcial y cogió ritmo con una autoritaria victoria donde apenas dejó resquicios, aunque no terminó de estar del todo fino en su tenis.

De todos modos, el jugador de San Candido demostró que se encuentra muy a gusto en este tipo de superficie y apenas invirtió algo más de hora y media para deshacerse de su primer rival, frente al que sólo tuvo que salvar dos bolas de 'break' ya con 4-2 en el tercer y definitivo parcial.

Ahora, Sinner tendrá un segundo duelo aparentemente más duro ya que se medirá al australiano Alexei Popyrin, 36 del mundo y peligroso en pista rápida como demuestra su título del Masters 1000 de Canadá en 2024. El oceánico batió al finlandés Emil Ruusuvuori en tres sets (6-3, 6-4, 7-6) y firmando 19 saques directos.

Por otro lado, en cuanto a la 'Armada', la tercera jornada en Nueva York no empezó del mejor modo posible ya que el valenciano Pedro Martínez no pudo superar su estreno ante el suizo Leandro Riedi, 435 del mundo y que se impuso de forma clara por 6-4, 6-2, 6-3.

El de Alzira no tuvo una buena tarde en Flushing Meadows ante un rival con buen ritmo tras jugar la fase previa y ante el que pagó caro el no aprovechar ninguna de sus ocho oportunidades de rotura. El helvético, apoyado en su saque (15 'aces'), fue siempre por delante en el marcador y eso le ayudó para dominar al español.

Además, en el cuadro femenino, una de las favoritas, la polaca Iga Swiatek, campeona de Wimbledon y de este US Open en 2022, avanzó a la segunda ronda tras derrotar sin problemas a la colombiana Emiliana Arango por 6-1, 6-2.