Sinner: "Espero que Alcaraz vuelva, el tenis le necesita"

Jannik Sinner, campeón de Wimbledon - Adam Davy/PA Wire/dpa

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner explicó lo "duro" de la final de Wimbledon de este domingo contra Alexander Zverev para repetir título en Londres y alzar su quinto 'Grand Slam', obligado al máximo por el alemán como espera que vuelva a hacer pronto y tras su larga lesión el tenista español Carlos Alcaraz.

"Increíble logro por mi parte, un partido muy duro, los dos a gran nivel, hacía viento, y este título significa mucho para mí. Cada 'grande' es diferente, este significa mucho porque fue duro París, el año pasado también fue duro, vine aquí, traté de ser competitivo. Mucho trabajo, días largos en Mónaco, sacrificando mucho tiempo para estar en esta posición", afirmó tras la final.

El número uno del mundo habló en rueda de prensa del "calor", el "viento", los problemas de visión cuando bajaba el sol y la presión que puso sobre su juego un Zverev con confianza. "Le doy mérito a Zverev, me empujó al límite, y espero que Carlos vuelva también porque el tenis le necesita, tener a Novak todavía, los jugadores jóvenes. Hay que trabajar duro para tener momentos como este", dijo.

"No es alivio, lo que hago es tratar de dar lo mejor, a veces sale bien y otras no. No hay fracaso por no ganar un 'Grand Slam'. Ahora tengo cinco y solo quiero disfrutar. Nunca doy las cosas por hecho, si hubiese perdido también hubiese sido un gran día", añadió, tras las derrotas esta temporada en Australia y París.

"He mejorado durante el torneo, es lo que necesitaba, es lo que esperaba. La mentalidad hay que tenerla. El tenis es confianza, cuando tienes confianza parece fácil", terminó el doble campeón en la hierba londinenses, tras un 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4.