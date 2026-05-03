Sinner hace historia en Madrid como pesadilla de Zverev en la final

Jannik Sinner, campeón Mutua Madrid Open 2026 - OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner se proclamó campeón del Mutua Madrid Open este domingo al superar con autoridad (6-1, 6-2) al alemán Alexander Zverev, su primer título en la Caja Mágica ante un doble campeón que no supo hacer nada para evitar la novena derrota seguida contra el número uno del mundo.

Sinner hizo historia en la Manolo Santana tras apenas una hora de final, siendo el primer tenista en ganar cinco Masters 1000 seguidos. El de San Candido alargó su racha para continuar su demostración de fuerza sobre tierra, campeón también en Montecarlo, antes de mirar a casa, a Roma, y al gran objetivo de Roland Garros.

Incluso menos de una hora, el italiano despachó al número tres del mundo, un Zverev con una racha muy positiva en Madrid, campeón en 2018 y 2021, pero conocedor de su bestia negra. Sinner, que alzó el 28º título de su carrera, estuvo impecable con el saque, al resto, desde el fondo de la pista y supo siempre qué hacer para ganar por novena vez seguida a su rival.

La última había sido en Montecarlo, y el italiano también se supo adaptar a la altura de Madrid, unas condiciones que todos los tenistas refieren. La Manolo Santana se quedó fría como se mostró un Sinner que tenía todo calculado, y que puso un 5-0 en un abrir y cerrar de ojos. El número uno fue una máquina, aprovechó las dos bolas de 'break' del primer set y las dos del segundo.

Zverev no pudo dar algo de emoción a la pista central madrileña y Sinner, de 24 años, se coronó por primera vez en la capital, para dejar pendiente de ganar solo un ATP Masters 1000 de los nueve que hay, un 'Golden Masters' a cerrar precisamente con el de Roma, próxima parada. El italiano, sin freno, ni un Carlos Alcaraz lesionado en el horizonte, afianza el número uno que hace nada era del español y su condición de favorito hacia París.