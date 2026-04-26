Sinner: "Nunca doy nada por sentado, intento dar lo mejor"

Jannik Sinner, Mutua Madrid Open - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner explicó su manera de afrontar cada partido tratando de "dar lo mejor" y "nada por sentado" en la adaptación a cada torneo, después de alcanzar los octavos de final en el Mutua Madrid Open, al tiempo que destacó el potencial de la generación de 2006 a la que pertenece el español Rafael Jódar.

"Nunca doy nada por sentado, intento ver lo que está funcionando en cada superficie. Vienes a la tierra y hay que tratar de entender cómo va. Esta es una tierra única, la pista, intento entender cómo funciona. Es mi motivación, ponerme en la mejor posición para ganar. No hay magia, intento entender en cada entrenamiento lo que está funcionando y tratar de hacer lo mismo en el partido", afirmó.

El número uno del mundo señaló en rueda de prensa al rodaje de su sufrido debut para este domingo mejorar sus prestaciones contra el danés Elmer Moller, y llegar a octavos en una jornada de condiciones rápidas en la Caja Mágica. "Depende del calor que hace, la pista seca antes, es bastante rápida. El agua del principio de cada set da más agarre, y además estamos más acostumbrados, día a día un poco mejor", apuntó después del 6-2, 6-3 en su segundo encuentro.

Sinner busca su quinto Masters 1000 seguido y encadenó 24 victorias en esta categoría, en cifras de Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. "No pienso mucho en ello. Siempre lo digo, que no me puedo comparar con estos jugadores, hicieron mucho en su carrera y yo estoy en el principio. Es un nivel diferente", dijo.

"Yo estoy contento de estar aquí, jugar todos los partidos que pueda, pero lo que hicieron es otra cosa. Solo intento dar lo mejor que tengo en cada partido y si gano bien, y si no, he dado lo mejor y no tengo lamento", añadió, antes de ser preguntado por Jódar, sensación en Madrid como parte de una generación que viene fuerte.

"Es una generación muy interesante y fuerte la de 2006. Jódar tiene un golpe limpio, con potencia. Lo escuchas en el sonido de la pelota cuando golpea. Es muy talentoso y va a ser un gran jugador. No le conozco pero parece muy humilde, le deseo lo mejor", afirmó.

Por otro lado, Sinner habló del virus que está afectando a distintos jugadores en el torneo. "He visto las retiradas. Yo no paso mucho tiempo aquí, entreno por la tarde y me voy, es como hago en cada torneo. No sé si es algo que hay por aquí o en general. Puede pasar, cuando uno se pone malo, estamos juntos en los comedores y los vestuarios", terminó.