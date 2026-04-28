Sinner: "Sería bueno jugar contra Jódar antes de los grandes torneos"

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
El tenista italiano Jannik Sinner mostró cierta expectación de cara al tramo decisivo del Mutua Madrid Open después de alcanzar este martes los cuartos de final en una Caja Mágica donde está notando un gran apoyo de la afición, al tiempo que valoró su sesión matinal como una buena decisión de la organización.
El número uno del mundo reconoció estar en buen momento, pero no dio importancia a la racha que suma ya 25 victorias seguidas. "Es bueno pero a la vez no lo piensas. Tienes un rival cada día e intentas dar lo mejor. Tener un día mejor que el de tu rival. Las condiciones son distintas, hoy era un rival zurdo, hay que cambiar alguna cosa, pero no lo estoy pensando", dijo.
"Trato de ponerme en posición de ganar cuantos más partidos mejor. Hay que estar preparado mentalmente y es lo que intento hacer", añadió en rueda de prensa después de superar al inglés Cameron Norrie 6-2, 7-5 en un madrugador turno de las 11.00 en la Manolo Santana. "He oído hablar de cómo me ponen a las 11. Creo que es bueno. Poner dos partidos después de las diez, después se hace muy tarde. Hoy hubo sentido común. Te destroza todo el día terminar un partido a las 1.15 de la madrugada", afirmó.
"Tengo una gran amistad con Carlos, ayuda creo para que me apoyen más. También pasa del otro lado, cuando él juega en Italia también tiene buen apoyo. Carlos y yo tenemos una gran rivalidad en la pista y fuera es como si no hubiese pasado nada. Es bueno para el deporte", añadió, sobre el calor que sintió de la pista central.
Por otro lado, el tenista italiano fue preguntado por su posible cruce en cuartos con el español Rafa Jódar, sensación del torneo. "Vi todo el partido contra Fonseca, un partido de alto nivel. No será la única vez que nos enfrentemos, es mi presentimiento. Será bueno si nos vemos antes de torneos grandes", comentó.
"Es en Madrid, él está acostumbrado, pero así tendría una buena información, sería bueno para los próximos grandes torneos. Es un gran talento y veremos qué pasa. Aún tiene que ganar un partido", añadió un Sinner que admitió que tendrá que subir el nivel de cara al "momento importante" del torneo y recordó que el número uno del mundo significa que está jugando "un buen tenis" y dando el "100%".