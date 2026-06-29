Sinner sufre en su debut en Wimbledon y Djokovic se deja un set

29 June 2026, United Kingdom, London: Italian tennis player Jannik Sinner in action against Serbia's Miomir Kecmanovic during their men's singles first round tennis match of the 2026 Wimbledon Championships at the All England Lawn Tennis and Croquet Club. - John Walton/PA Wire/dpa

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner arrancó este lunes con un sufrimiento inesperado su defensa del título en Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, después de batir en cinco sets (4-6, 6-3, 6-7, 6-2 y 6-3) al serbio Miomir Kecmanovic, mientras que Novak Djokovic también se dejó un parcial ante el chino Yibing Wu.

El campeón en la hierba londinense de 2025 no había jugado ningún partido desde su sorprendente derrota en la segunda ronda de Roland Garros y pareció seguir sumido en ese sufrimiento ante un rival que estuvo dos sets a uno arriba, con el añadido de un gran susto tras un doloroso resbalón en el tercer set.

El de San Candido se vio sorprendido por Kecmanovic, que no le dio ninguna opción al resto y que sí le hizo daño a su habitual poderoso saque para hacer una rotura que supo gestionar para ponerse por delante. Sinner reaccionó como se esperaba en el segundo e igualó, pero en el tercero, tras el fuerte resbalón y después de no aprovechar cinco bolas de rotura, acabó claudicando en el 'tie-break'. Sin embargo, el número uno del mundo tiró de carácter y resistencia para culminar su remontada.

Por otro lado, el serbio Novak Djokovic, siete veces campeón de Wimbledon, también tuvo un estreno complicado, que en su caso no se fue hasta los cinco parciales, aunque el chino Yibing Wu le ganó una manga antes de caer por 6-4, 5-7, 6-4, 6-4.