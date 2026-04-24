Sinner: "El tenis necesita a Alcaraz, es mucho mejor con él"

Jannik Sinner of Italy plays against Benjamin Bonzi of France during the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 24, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press
MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El tenista italiano Jannik Sinner ha comentado este viernes que el tenis "necesita a Carlos Alcaraz" porque es "mucho mejor" cuando el español está presente, y le ha deseado "una pronta recuperación" a la vez que recomendado que se tome el tiempo que sea necesario porque volver pronto puede generarle "un problema mayor después".
"El tenis necesita a Alcaraz. El tenis es mucho mejor con Alcaraz. Es joven, pero siempre se pasa por momentos difíciles, puede suceder. Creo que va a volver más fuerte que nunca, aunque las lesiones siempre son duras, especialmente en la muñeca", afirmó el italiano en la rueda de prensa posterior a su debut en el Mutua Madrid Open.
Sinner apuntó que hay ciertas partes del cuerpo de un tenista que son "muy sensibles" como la muñeca. "Espero que vuelva y que no sufra más lesiones. Pero también creo que es bueno que él y su equipo se tomen su tiempo, porque si vuelves demasiado pronto, quizá tengas un problema mayor después. Quiero que sea competitivo cuando vuelva. Le deseo una pronta recuperación. Es doloroso y muy triste para todos nosotros", agregó.
El de San Cándido se mostró "contento" por su debut pese a ceder un set frente a Benjamin Bonzi. "Ha sido un partido difícil, un primer partido complicado. He intentado salir adelante como he podido en unas condiciones muy particulares aquí. Estoy intentando acostumbrarme a ellas, pero estoy contento. Sabemos que tenemos que mejorar, pero hoy lo más importante era ganar", explicó.
Por otro lado, el número uno del mundo confirmó que no entrenará en el Santiago Bernabéu, aunque reconoció que disfrutar de un peloteo con Rafa Nadal, Jude Bellingham y Thibaut Courtois allí este jueves fue "increíble". "Fue mi primera vez allí, y ver una pista de tenis allí fue un poco raro, pero al mismo tiempo único. Ver a Rafa de vuelta, para mí fue algo muy especial. Fue una tarde muy agradable y un momento muy único para mí", concluyó.