Sinner toma impulso en Madrid y ya está en octavos

Jannik Sinner, Mutua Madrid Open - OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner superó (6-2, 6-3) al danés Elmer Moller este domingo para acceder a octavos de final en el Mutua Madrid Open, cita donde el número uno del mundo quiere hacer historia y mostrar su poderío en la gira europea sobre tierra.

Sinner, que sufrió en su debut hace dos días para crecer, tomó impulso en la Caja Mágica, subiendo la temperatura de la Manolo Santana como hizo el sol que golpeó la pista central. El italiano fue demasiado para el danés, en unas condiciones muy rápidas de juego, y se metió con autoridad en octavos, donde se medirá al inglés Cameron Norrie.

El segundo asalto lo empezó a un alto nivel un Sinner que tiene como mejor resultado en la capital española los cuartos de final de 2024. El italiano se llevó cada intercambio y acosó al resto para romper tres veces el saque de su rival en el primer set. Moller reaccionó a la segunda pero no pudo evitar el 6-2.

El danés subió el nivel en el segundo parcial, pero la exigencia del de San Candido terminó por cobrarse el 'break' en el sexto juego. No hubo más opciones de romper, pero para Sinner fue suficiente para avanzar en Madrid como máximo favorito, sacando bien en los momentos importantes. El italiano intimida además con una racha de victorias que continua en la Caja Mágica.

El número uno quiere reforzar su condición en la cima con la baja de Carlos Alcaraz no solo en la capital, sino también en Roma y Roland Garros. La cita de París, como gran horizonte para un Sinner que ve la gran ocasión de ganar el 'grande' sobre tierra. De momento, el italiano busca su quinto Master 1000 seguido, algo que nadie había conseguido, y uno de los dos que no tiene junto Roma.

El siguiente paso en Madrid será contra un Norrie al que nunca se ha enfrentado y que se deshizo (7-5, 7-6(5)) del argentino Thiago Tirante. Además, accedió a octavos de final el también italiano Lorenzo Musetti, sexto cabeza de serie, quien venció (6-4, 7-5) al neerlandés Tallon Griekspoor para citarse con el checo Jiri Lehecka, verdugo del estadounidense Alex Michelsen (6-4, 6-2).