Sinner y Zverev sirven una atractiva final en Madrid

Jannik Sinner, Mutua Madrid Open - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner doblegó (6-2, 6-4) al francés Arthur Fils para acceder a su primera final en el Mutua Madrid Open, ejerciendo de un número uno y con el quinto ATP Masters 1000 consecutivo a tiro, donde se medirá con el alemán Alexander Zverev.

El de San Candido superó con nota el examen de un Fils en racha, campeón hace dos semanas en el torneo de Barcelona, y muy regular a pesar de que regresó en febrero de ocho meses de lesión. Sinner tuvo algo más de calidad y constancia este viernes y acudió a su cita un Zverev que eliminó (6-2, 7-5) al belga Alexander Blockx.

Para las 'semis', después de apear el miércoles al ídolo local Rafa Jódar con la Manolo Santana techada, el número uno del mundo volvió a la acción con sol y una pista más rápida. A Fils le falló el saque y, jugando con segundos, fue cuestión de tiempo que Sinner encontrara rédito al resto, incluso por partida doble.

El francés se defendió como pudo pero no tuvo ni una sola bola de 'break' en un primer set (6-2) casi perfecto del campeón de cuatro 'Grand Slams'. El italiano, que viene hablando estos días en Madrid de cómo estudia a sus rivales, tuvo claro ir a por la zona de resto de Fils y dominó los intercambios desde fondo de pista. El francés manejó la presión y salvó incluso dos bolas de 'break', pero ganar territorio a 'Gladiator' fue otra cosa.

El italiano sacó su mejor versión cuando se vio exigido, como contra Jódar, con un revés al vuelo, una dejada o un saque directo. El repertorio del número uno devolvió la pelota casi siempre. Fils respondió a la alta intensidad de los últimos juegos hasta que Sinner logró el 'break', un largo punto que mató con un revés paralelo, para justo cerrar a continuación con el 6-4.

El italiano, ganador también en la tierra de Montecarlo, enlazó 27 victorias seguidas en Masters 1000, en busca de un récord histórico de cinco títulos seguidos de esta categoría. El número uno ejerció como tal en una cima que aleja del lesionado Carlos Alcaraz, reconvertido desde el último mes en especialista del polvo de ladrillo, con Roland Garros en el horizonte.

Por el otro lado del cuadro, Zverev caminó cómodo hacia el partido decisivo sin dar opción a la sorpresa del torneo. El alemán, con un 0-5 en las semifinales disputadas esta temporada, no tuvo que hacer frente a ninguna bola de 'break', y empezó el choque rompiendo a un Blockx que no pudo continuar la rebelión de los jóvenes en Madrid. El belga empezó con bajos porcentajes de primer servicio y se vio con un duro 5-1 en apenas media hora.

A pesar de que el segundo set se mantuvo más igualado, Zverev terminó con la resistencia de su rival, espoleado por una Manolo Santana que quería más tenis. A la octava opción de romper en ese segundo parcial, en el undécimo juego, el de Hamburgo dio el golpe para llegar a su cuarta final en la Caja Mágica, aprovechando su idilio madrileño para optar a su primer título en 2026.