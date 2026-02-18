'Sir Lewis', la biografía de Lewis Hamilton, examina su "increíble legado" y su impacto en la F1

Archivo - 04 December 2025, United Arab Emirates, Abu Dhabi: British Formula One driver Lewis Hamilton of team Ferrari reacts during a press conference at the Yas Marina Circuit ahead of the Abu Dhabi Grand Prix. Photo: David Davies/PA Wire/dpa - David Davies/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El libro 'Sir Lewis', la biografía autorizada del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton, examina el "increíble legado" y el impacto del inglés en el 'Gran Circo', y sigue la trayectoria del piloto desde sus inicios en el karting en pistas locales hasta los grandes circuitos.

"En la cima del automovilismo, un humilde joven de Stevenage, Inglaterra, se ha convertido en el mejor piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos. La trayectoria de Lewis Hamilton, desde que fuera un pequeño aficionado a los coches teledirigidos hasta convertirse en siete veces campeón del mundo y una superestrella internacional, es ya toda una leyenda deportiva", expresó la editorial Libros Cúpula en un comunicado.

El lector de un libro que se puede comprar desde el pasado 12 de febrero, podrá comprobar a lo largo de las casi 300 páginas "la férrea determinación de Hamilton por alcanzar la cima" en la F1. Así, abordan el papel "inspirador" del inglés para hacer que el automovilismo fuera accesible a las comunidades marginadas.

"Ahora que Hamilton se acerca al ocaso de su carrera deportiva, este libro examina su increíble legado. Su impacto va mucho más allá de sus trofeos de campeonato. 'Sir Lewis' culmina así con Hamilton al volante del icónico equipo Ferrari, donde continúa su lucha más allá de los títulos mundiales, estableciendo nuevos estándares sociales y confirmando aún más su grandeza", rezó el comunicado.

Hamilton puede presumir de siete títulos de campeón del mundo de la Fórmula 1, igualando el récord del alemán Michael Schumacher, con un total de 103 victorias en la categoría, antes de que comience su vigésima temporada en el 'Gran Circo'.