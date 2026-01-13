Sivert Bakken es enterrado en su localidad natal

Archivo - 04 March 2022, Finland, Kontiolahti: Norway's Sivert Guttorm Bakken competes in the men's 4x7,5 km relay competition during the Biathlon World Cup in Kontiolahti. Photo: Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa - Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa - Archivo

El biatleta noruego fue hallado muerto en una habitación de hotel en Italia el pasado 23 de diciembre

BERLÍN, 13 Ene. (dpa/EP) -

El biatleta noruego Sivert Guttorm Bakken ha sido enterrado este martes en su ciudad natal, Lillehammer, tres semanas después de que fuera hallado muerto en una habitación de hotel durante unas jornadas de entrenamiento en Italia a los 27 años.

El funeral se celebró en la iglesia de Nordre Al, en presencia del equipo masculino noruego, con internacionales como Sturla Laegreid, Johan-Olav Botn y Vetle Sjastad Christiansen.

"Fue un homenaje increíblemente digno, la belleza y la tristeza suelen ir de la mano. Fue muy triste, pero se dijeron muchas palabras bonitas que describían a Sivert tal y como era. Era una persona auténtica, honesta y totalmente íntegra", declaró Christiansen a los periodistas, según citas recogidas por la cadena pública noruega NRK.

Además, Christiansen reconoció que era importante para el equipo despedirse de Bakken porque "lo peor es estar solo con tu dolor". "Hará que nuestra comunidad sea aún más fuerte de lo que ya era, si es que eso es posible", afirmó. El actual campeón de la Copa del Mundo, Laegreid, aseguró que Sivert "seguirá vivo" en sus "corazones".

El equipo masculino voló a Noruega el lunes y tenía previsto regresar a Alemania este martes para disputar más carreras de la Copa del Mundo en Ruhpolding, comenzando con un relevo este jueves. El equipo femenino celebró una pequeña ceremonia en la capilla de Ruhpolding, ya que no pudieron viajar a Lillehammer porque su relevo es este miércoles.

Bakken fue encontrado muerto por Botn el pasado 23 de diciembre. La federación noruega afirmó que llevaba una máscara utilizada para el entrenamiento en altitud. Se desconoce la causa de su muerte y es posible que los resultados de la autopsia no estén disponibles hasta marzo.

Debutó en la Copa del Mundo en marzo de 2022 y, más tarde ese mismo año ganó su primera carrera de la Copa del Mundo en Oslo. Poco después, su carrera se vio interrumpida cuando le diagnosticaron miocarditis, una enfermedad cardíaca.

Regresó a la competición la temporada pasada en la Copa del Mundo de biatlón, donde impresionó con varios podios. Este invierno, Bakken también se reincorporó al equipo noruego de la Copa del Mundo y terminó quinto en una prueba de esprint en Le Grand-Bornand (Francia), menos de una semana antes de su muerte.