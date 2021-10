Los Sixers suspenden un partido al base Ben Simmons por "conducta nociva"

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Philadelphia 76ers confirmó este martes que no contará con el base australiano Ben Simmons en su primer partido de la temporada de la NBA ante Nueva Orleans Pelicans por "conducta nociva".

"Ben Simmons ha sido suspendido un partido por conducta perjudicial para el equipo. Como resultado, Simmons se perderá el partido inaugural de la temporada de los 76ers en Nueva Orleans mañana por la noche", señalaron los 76ers.

Según varios informaciones, el jugador, que durante el verano dejó claro que no quería jugar para Philadelphia, fue expulsado del entrenamiento de este martes por el entrenador Glen 'Doc' Rivers. El especialista de la cadena ESPN Adrian Wojnarowski informó que Simmons está teniendo falta de participación y compromiso desde su vuelta al equipo.

"En este punto, no me importa ese hombre, honestamente, hace lo que quiere". Nuestro trabajo no es cuidar a nadie", zanjó Joel Embiid sobre el jugador, con el que no ha mantenido ninguna conversación.