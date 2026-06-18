Skechers presenta su 'laboratorio' para impulsar el futuro del fútbol base. - SKECHERS

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Skechers ha dado un paso estratégico dentro del mundo del fútbol con el lanzamiento oficial de 'Skechers Football Lab', un proyecto diseñado para conectar con las nuevas generaciones de futbolistas y posicionar a la compañía como un actor relevante dentro del ecosistema del fútbol formativo y de rendimiento.

El proyecto nace para crear una experiencia diferencial alrededor del fútbol base. Durante el verano, Skechers pondrá en marcha un proceso de captación de talento que combinará un 'scouting' presencial y 'online' abierto a jóvenes jugadores de cualquier lugar, que podrán mostrar sus habilidades a través de retos, entrevistas y contenido.

La experiencia culminará con un fin de semana en un centro deportivo de alto rendimiento, donde los seleccionados entrenarán y convivirán reproduciendo el día a día de un futbolista profesional: entrenamientos especializados, preparación física, análisis de rendimiento, 'mentoring' y contacto directo con los embajadores y el producto de Skechers Football.

El proyecto contará además con un ecosistema de comunicación y contenido en tiempo real, integrando medios, creadores digitales, jugadores profesionales, 'retailers' y plataformas sociales para amplificar el alcance del Football Lab más allá del propio evento físico.

Como invitados especiales al evento de lanzamiento, estarán presentes Mario Soriano y Luismi Cruz, jugadores del RC Deportivo de La Coruña, cuya participación refuerza el vínculo del proyecto con el fútbol profesional y su apuesta por las nuevas generaciones.

Skechers Football Lab pretende representar una nueva manera de conectar marca, fútbol y nuevas generaciones, apostando por el talento emergente y por la construcción de una comunidad auténtica alrededor del deporte.

"Queremos convertir Skechers Football Lab en una plataforma que inspire, forme y conecte con los jóvenes futbolistas antes de que se conviertan en estrellas", explicó Javier Gutiérrez, director de Marketing de Skechers Iberia.