La Skoda Titan Desert Almería 2026 desvela un recorrido con etapas inéditas y "más mountainbiker" - SKODA TITAN DESERT ALMERÍA

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Skoda Titan Desert Almería 2026 ha presentado su recorrido para la séptima edición de la carrera, que se celebrará entre el 1 y el 4 de octubre con Mojácar como nueva sede principal y que contará con tres etapas inéditas y un trazado "mucho más mountainbiker".

El Patio de Luces del Palacio de la Diputación de Almería acogió este lunes la presentación oficial de la carrera, a la que acudieron el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina; el alcalde de Mojácar, Francisco García; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín Moya; el director general de Titan World Series, Jon Iriondo; y el director deportivo de Titan World Series, Manuel Tajada.

Así, los organizadores han desvelado que la nueva edición contará con un trazado "mucho más 'mountainbiker'", con constantes subidas y bajadas y menos tramos de arena. En total, se compondrá de cuatro etapas, más de 300 kilómetros y más de 6.000 metros de desnivel positivo acumulado; la única jornada que se mantiene intacta es la etapa reina, la Skoda We Love Cycling, en la que se sube el Alto de Velefique.

La etapa 1 cubrirá 73 kilómetros con salida y meta en Mojácar, con 2.053 metros de desnivel. Al día siguiente, en la Etapa INVERSUS, los corredores irán desde Mojácar al Circuito de Tabernas recorriendo 74 kilómetros -1.650 metros de desnivel-.

El tercer día llegará la etapa reina, con 100 kilómetros y 2.286 metros de desnivel con el Circuito de Tabernas como punto de salida y llegada. La carrera terminará con la cuarta etapa, sobre 60 metros entre el Circuito de Tabernas y Mojácar, con 670 metros de desnivel.

"El recorrido encantará a los mountainbikers y a los ciclistas que ya conocían el recorrido anterior", aseguró Tajada. "Estoy muy contentos con el resultado. Han sido meses de trabajo intenso para diseñar este trazado, que respira bicicleta de montaña en cada metro en unos paisajes inéditos. Es un desafío duro y con mucho desnivel, pero que gustará mucho a los 'titanes' que busquen un reto completamente nuevo", añadió.

Por su parte, García Alcaina afirmó que Almería es "un paraíso para la práctica de la bicicleta". Ya no es solo nuestro fantástico clima, es que nuestra orografía permite preparar un recorrido completamente distinto, que pase por muchas localidades nuevas y aun así ofrecer un desafío deportivo sensacional. Enhorabuena a los cientos de Titanes que participen. Todos ellos van a seguir descubriendo rincones y paisajes espectaculares del destino Costa de Almería", apuntó.

La delegada del Gobierno destacó el "apoyo fundamental" de la Junta de Andalucía para poner en marcha otra edición del Desafío Ambassador. "Volvemos a apostar firmemente por la igualdad, respaldando a doce de nuestros ciclistas: seis hombres y seis mujeres. Gracias a esta oportunidad, estos deportistas van a cumplir el sueño de competir sin costes en la carrera, demostrando que en Andalucía el deporte se escribe con mayúsculas y con igualdad de oportunidades. Este año el Gobierno andaluz ha concedido la Bandera de Andalucía a la Proyección de la Provincia a Skoda Titan Desert Almería", indicó Martín.

Mientras, Francisco García dio la bienvenida al pelotón a Mojácar. "Somos una localidad pequeña, de alrededor de 8.000 habitantes, pero con mucho que ofrecer. Estamos encantados de recibir a los cientos de Titanes que nos conocerán en octubre. Descubrirán un paraíso que aúna playa, montaña y un carácter acogedor que les hará sentir como en casa. Estamos deseando que llegue el día de inicio de la carrera", expresó.

Por último, Jon Iriondo, director general de Titan World Series, destacó la fuerte unión entre carrera y territorio. "Tuve el privilegio de ser uno más de los Titanes que en 2025 participó en la Skoda Titan Desert Almería. Pude disfrutar de un evento que se organiza con un nivel de precisión y cuidado increíble. Esto solo se consigue con la experiencia que dan los años y la colaboración estrecha entre organización, instituciones y patrocinadores. Gracias a quienes hacéis posible que cientos de amantes de la bicicleta vivan esta aventura cada año. Es un orgullo poder contar con todos vosotros", finalizó.