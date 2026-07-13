Slaven Bilic vuelve a ser el seleccionador de Croacia

Archivo - West Bromwich Albion manager Slaven Bilic during the English championship Premier League football match between West Bromwich Albion and Sheffield United on November 28, 2020 at The Hawthorns in West Bromwich, England - Photo Dennis Goodwin / Pr - Dennis Goodwin/Pro Sports Imag/AFP7/Europa Press

LONDRES 13 Jul. (PA Media/dpa/EP) -

El croata Slaven Bilic fue nombrado este lunes nuevo seleccionador masculino de fútbol de Croacia, un cargo que ya ocupó entre 2006 y 2012 y en el que ocupa el hueco dejado tras la marcha de Zlatko Dalic tras la eliminación en octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"Tengo plena confianza en nuestros jugadores, y es mi responsabilidad aportar energía, ambición y determinación para garantizar que Croacia siga estando entre la élite del fútbol", declaró Bilic, de 57 años, en una publicación en la cuenta 'X' de la Federación Croata de Fútbol.

El exjugador internacional, miembro de la Croacia que fue tercera en la Copa del Mundo de 1998, se mostró "sinceramente feliz de afrontar este reto". "Me siento plenamente preparado para ello, más maduro como entrenador y con más experiencia que en 2006, pero con la misma motivación y el mismo deseo de que Croacia siga siendo potente, audaz y exitosa", subrayó.