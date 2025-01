Slot: "Si un jugador juega muy bien, nadie me dice que es porque tiene un contrato"

05 January 2025, United Kingdom, Liverpool: Liverpool manager Arne Slot pictured during the English Premier League soccer match between Liverpool and Manchester United at Anfield. Photo: Peter Byrne/PA Wire/dpa

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, recalcó este martes que cuando el equipo inglés juega "muy bien" y cosecha bueno resultados "nadie" le pregunta que sea debido por la situación contractual de sus jugadores, y que cuando no están a su nivel, como pudo ser el caso de Trent Alexander-Arnold el pasado domingo ante el Manchester United, es porque está "distraído" por no haber renovado todavía.

"Si perdemos puntos cuando 'Mo' (Salah) falla un penalti contra el Real Madrid es porque está distraído por la situación de su contrato. Si Trent no tiene su mejor actuación, está distraído por la situación de su contrato. Si juegan muy bien, nadie me dice: 'Es porque tienen un contrato'", afirmó Slot en la rueda de prensa previa al partido de ida de semifinales de la Copa de la Liga de este miércoles ante el Tottenham.

El defensa inglés, que parece ser objetivo del Real Madrid, fue criticado por su pobre actuación en el empate del domingo en casa ante el Manchester United (2-2), apenas unos días después de que se informase que el conjunto madridista habría hecho una oferta por el jugador de 26 años, cuyo contrato actual expira en verano y ya es libre desde el 1 de enero para poder negociar con otro club.

"Creo que todos estamos decepcionados, no sólo Trent, por la forma en que jugamos, en primer lugar por el resultado", aseveró el neerlandés. "En algunas partes del partido podíamos estar bastante satisfechos, en otras no lo estábamos del todo. No fue sólo Trent, hubo más cosas en el partido que podríamos haber hecho mejor", añadió Slot que quiso restar importancia a la actuación del inglés.

Para el entrenador 'red', el lateral "no jugó su mejor partido", pero dejó claro que no era "la primera vez que no juega el mejor partido de su carrera". "Estos jugadores saben que, si juegas 50-60 partidos en una temporada, de vez en cuando no tienes tu mejor actuación. Quizá deberíamos destacar más lo bueno que es que estos jugadores cada tres días puedan hacer un partido tan bueno", reflexionó.

El partido de este miércoles de la Copa de la Liga ofrece al internacional inglés la oportunidad de demostrar que lo del domingo fue algo excepcional si, como se espera, es titular. "Creo que beneficiará a todos los jugadores que hayamos tenido un resultado decepcionante. Quieren volver a jugar dos días después, pero a todos los que no estuvieron en el campo también les gustaría jugar", aclaró Slot.

"Eso es lo bueno, que todos quieren jugar. Casi todos están en forma, eso es especial en este momento de la temporada, y también destacaría que estos jugadores aparecen cada tres días", explicó el entrenador del Liverpool.