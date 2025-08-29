Slovan, Jagiellonia, Lech Poznan, Drita, Shkëndija, Hacken, rivales del Rayo en Conference League

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Lech Poznan y el Jagiellonia polacos, el FC Drita kosovar, el Shkëndija normacedonio, el Slovan de Bratislava eslovaco y el Häcken sueco serán los rivales del Rayo Vallecano en la fase de liga de la Conference League, que se disputará entre el 2 de octubre y el 18 de diciembre.

La UEFA realizó este viernes el sorteo de la Conference League, que ha deparado los seis rivales a los que se enfrentará el equipo de Iñigo Pérez en esta aventura europea 24 años después, a la que se clasificó tras eliminar el pasado jueves al Neman Grodno bielorruso por un marcador global de 5-0.

El Rayo Vallecano tendrá que viajar a Bratislava para medirse al rival de más entidad, el Slovan, que disputó la pasada edición de la Liga de Campeones, aunque quedó penúltimo tras perder todos los partidos. Este año, el conjunto eslovaco quedó apeado de la fase previa de la máxima competición continental por el sorprendente Kairat Almaty kazajo, y también cayó en la fase previa de la Liga Europa a manos del Young Boys suizo.

Los otros dos viajes que realizará el equipo de Vallecas, una de las situaciones que más preocupaba a Iñigo Pérez por el cansancio que le pueda ocasionar a su equipo, serán a Polonia, para medirse al Jagiellonia Byalistok y a Suecia, para enfrentarse al Häcken. El conjunto polaco fue el rival en cuartos del Betis en su camino a la final del año pasado, mientras que los suecos fueron los protagonistas de la goleada 7-2 al Cluj rumano en la última ronda previa de la tercera competición continental.

Además, el Estadio de Vallecas, siempre y cuando cumpla los requisitos de la UEFA, lo visitarán tres equipos campeones de sus respectivas ligas nacionales. El Lech Poznan se impuso en Polonia, mientras que el FC Drita ganó la liga kosovar y el Shkëndija triunfó en Macedonia del Norte.