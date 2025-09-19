Sofía Val y Asaf Kazimov arrancan quintos en el Preolímpico de patinaje artístico

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La pareja española formada por Sofía Val y Asaf Kazimov se situó este viernes en la quinta posición de la modalidad de Danza sobre Hielo del Preolímpico de Patinaje Artístico que está acogiendo Pekín y que reparte los últimos billetes para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo del año que viene.

España ya tiene clasificada para la gran cita invernal de 2026 en esta disciplina al experimentado dúo que componen Olivia Smart y Tim Dieck, y ahora aspira al doblete con la joven patinadora madrileña de 20 años y el ruso, recién nacionalizado español por carta de naturalieza, de 25, los cuales llevan patinando juntos desde finales de 2022.

Entrenados por los olímpicos Sara Martín Hurtado y Kirill Jalyavin, los campeones de la pasada Universiada, que llegaban a Pekín con victorias este año en la Ephesus Cup y en el International ICE Dance Dordrecht, comenzaron bien este sueño con un óptimo quinto puesto en la Danza Rítmica, muy cerca de la cuarta plaza, la última que da acceso a los próximos Juegos Olímpicos.

Al ritmo de la música de Ricky Martin y sus conocidos temas 'María', 'La copa de la vida' y 'Livin' la vida loca', Val y Kazimov lograron una puntuación de 68.35, superando su mejor marca personal (66.67) de noviembre de 2025, para quedarse a tan sólo a 0.79 de los japoneses Utana Yoshida y Masaya Morita y a 0.95 de los suecos Milla Ruud Reitan y Nikolaj Majorov.

Más lejos se quedaron los lituanos Allison Reed y Saulius Ambrulevicius (0.95) y los australianos Holly Harris y Jason Chan (73.35), mientras que por detrás de la pareja española, los chinos Shiyue Wang y Xinyu Liu son los que más cerca están (67.59), de cara a la Danza Libre del domingo que definirá las cuatro parejas que estarán en Milán-Cortina d'Ampezzo el año que viene.