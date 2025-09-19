Publicado 19/09/2025 14:15

Sofía Val y Asaf Kazimov arrancan quintos en el Preolímpico de patinaje artístico

Archivo - TURIN, Jan. 18, 2025 -- Sofia Val (R)/Asaf Kazimov of Spain compete during the Ice Dance Free Dance Competition of figure skating at the Torino 2025 FISU World University Winter Games in Turin, Italy, Jan. 17, 2025.
La pareja española formada por Sofía Val y Asaf Kazimov se situó este viernes en la quinta posición de la modalidad de Danza sobre Hielo del Preolímpico de Patinaje Artístico que está acogiendo Pekín y que reparte los últimos billetes para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo del año que viene.

España ya tiene clasificada para la gran cita invernal de 2026 en esta disciplina al experimentado dúo que componen Olivia Smart y Tim Dieck, y ahora aspira al doblete con la joven patinadora madrileña de 20 años y el ruso, recién nacionalizado español por carta de naturalieza, de 25, los cuales llevan patinando juntos desde finales de 2022.

Entrenados por los olímpicos Sara Martín Hurtado y Kirill Jalyavin, los campeones de la pasada Universiada, que llegaban a Pekín con victorias este año en la Ephesus Cup y en el International ICE Dance Dordrecht, comenzaron bien este sueño con un óptimo quinto puesto en la Danza Rítmica, muy cerca de la cuarta plaza, la última que da acceso a los próximos Juegos Olímpicos.

Al ritmo de la música de Ricky Martin y sus conocidos temas 'María', 'La copa de la vida' y 'Livin' la vida loca', Val y Kazimov lograron una puntuación de 68.35, superando su mejor marca personal (66.67) de noviembre de 2025, para quedarse a tan sólo a 0.79 de los japoneses Utana Yoshida y Masaya Morita y a 0.95 de los suecos Milla Ruud Reitan y Nikolaj Majorov.

Más lejos se quedaron los lituanos Allison Reed y Saulius Ambrulevicius (0.95) y los australianos Holly Harris y Jason Chan (73.35), mientras que por detrás de la pareja española, los chinos Shiyue Wang y Xinyu Liu son los que más cerca están (67.59), de cara a la Danza Libre del domingo que definirá las cuatro parejas que estarán en Milán-Cortina d'Ampezzo el año que viene.

