Softtek continúa reforzando el ecosistema digital del Real Madrid para mejorar la experiencia de sus aficionados

Archivo - General view inside the stadium during the training day of AS Monaco ahead the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 football match against Real Madrid at Bernabeu stadium on January 19, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Softtek, empresa de soluciones tecnológicas globales, acompaña al Real Madrid CF en su proceso de transformación digital, contribuyendo a la modernización de su ecosistema digital para potenciar la experiencia de sus aficionados.

Según un comunicado, en esta última fase del proyecto, Softtek ha trabajado en la evolución de tres productos digitales: la nueva Fan App, la web oficial realmadrid.com y el portal del Bernabéu. "La colaboración estratégica entre Softtek y el Real Madrid ha redefinido la interacción entre el club y sus seguidores bajo un modelo innovador", destacó la nota de prensa.

Todo ello cimentado en tres pilares: una mentalidad Fan-Centric que "sitúa al aficionado en el centro de cada decisión", una escalabilidad modular para una arquitectura tecnológica flexible, y la excelencia en experiencia de usuario para "garantizar un flujo fluido y personalizado".

"Este enfoque ha permitido reforzar las capacidades digitales del club y su conexión con millones de fans en todo el mundo. Este avance se refleja en la evolución de sus principales plataformas digitales, que ofrecen una experiencia más integrada, coherente y alineada con las necesidades actuales de los aficionados", agregó el comunicado.

Softtek ha diseñado y desarrollado de manera íntegra la Fan App del club, una aplicación que ha logrado un crecimiento de usuarios activos de más del 150% respecto a su versión anterior y ostenta una valoración de 4,5 sobre 5 en las App stores, según el comunicado. Ha integrado contenidos exclusivos y funcionalidades interactivas avanzadas, e incluye cobertura completa de partidos en tiempo real, integración con Realmadrid TV en directo, perfiles detallados de jugadores con opción de compra de merchandising y acceso a la tienda oficial.

Además, la web oficial "se ha consolidado como una plataforma tecnológica de vanguardia que honra la identidad del club". Según el comunicado, es actualmente la web más visitada de los clubes deportivos a nivel mundial, superando los 8,9 millones de visitantes mensuales y registrando un crecimiento anual superior al 16%, integrando actividad deportiva, contenidos institucionales y el sistema de entradas.

Por último, la Bernabéu website, que "establece al estadio como un epicentro global de entretenimiento, innovación y experiencias memorables", pudiendo los aficionados explorar los espacios más emblemáticos del estadio, comprar entradas, reservar experiencias VIP y conectar con lo que simboliza el estadio.

José Manuel Peña Arroyo, Chief Technology Officer del Real Madrid, aseguró que Softtek ha sido "un verdadero socio estratégico, involucrándose en todas las fases del proceso". "Su capacidad para integrarse en nuestra cultura y su compromiso con los objetivos del club han sido diferenciales. Aportaron visión, estructura y flexibilidad, acompañándonos en la evolución de áreas clave como producto, diseño y tecnología. Hemos podido mantener consistencia, calidad y foco en cada etapa del proyecto", comentó.

Doris Seedorf, CEO de Softtek España, celebró "el éxito tangible y medible" de esta unión, que ha generado "una interacción fan-club mucho más estrecha, conversiones comerciales exponencialmente aumentadas, y una infraestructura tecnológica preparada para enfrentar desafíos futuros". "Es solo el inicio. Softtek continúa plenamente comprometido en impulsar aún más esta evolución digital del Real Madrid, aplicando una filosofía centrada en la innovación constante y en la creación de experiencias únicas y memorables", concluyó.