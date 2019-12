Soler: "Vamos a darlo todo para devolver al Valencia a donde se merece"

Publicado 09/12/2019 20:52:52 CET

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Valencia Carlos Soler ha reconocido que este martes dispondrán de "una oportunidad única" en Ámsterdam, donde se jugarán ante el Ajax el pase a las eliminatorias de la Liga de Campeones, y ha prometido que tanto él como sus compañeros van a "darlo todo para devolver al Valencia a donde se merece".

"Para nosotros es una oportunidad única. Hacía mucho tiempo que no teníamos una posibilidad así y venimos de una racha bastante positiva de resultados después de ganar los dos últimos derbis. Es un estadio muy complicado, pero ya ganamos en el campo del Chelsea y hemos competido en otros campos difíciles. Lo vamos todo para estar en octavos y devolver al Valencia a donde se merece", garantizó Soler ante la prensa.

El canterano recordó que "el Ajax ya demostró el año pasado que es un grandísimo equipo" al conseguir "ganar en estadios muy difíciles como el de la Juventus o el Real Madrid", en un gran periplo que le llevó hasta semifinales de la competición.

"En un equipo al que le gusta tratar muy bien el balón jugando desde atrás. En Mestalla también lo demostraron, aunque el resultado de aquel partido fue un poco abultado. Mañana será un partido largo y tendremos nuestras opciones. Les hemos estudiado bastante bien, sabemos sus puntos débiles y vamos a intentar ganar porque queremos pasar como primeros de grupo", dijo.

Recordando aquella derrota por 0-3 ante el Ajax en el encuentro de ida, Soler opinó que "mañana será un partido totalmente diferente porque hay cosas realmente en juego".

"Sus tres o cuatro jugadores de arriba son muy verticales, de los mejores de Europa, pero les podemos hacer daño. Somos el Valencia y tenemos una oportunidad muy bonita. Cuando salió el grupo sabíamos que era muy difícil y hemos llegado a la última jornada dependiendo de nosotros", recordó.

A nivel personal, Soler dijo que "no importa" qué posición ocupe en el campo y que se siente "cómodo" en cualquiera. "Lo más importante es ayudar al equipo porque he estado bastante tiempo sin poder hacerlo por culpa de una lesión y ya estoy al cien por cien", subrayó, añadiendo que está negociando su renovación con el club. "Obviamente estamos hablando y a mi me gustaría seguir. Llevo desde los 7 años aquí y si estamos hablando es por algo", concluyó.