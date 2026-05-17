La Solitaire du Figaro Paprec pone rumbo a Vigo - VINCENT OLIVAUD

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La flota de la regata oceánica Solitaire du Figaro Paprec, compuesta por 43 barcos, ha dado comienzo a su 57ª edición este domingo desde la localidad francesa de Perros-Guirec, en el norte de Bretaña, y ha puesto rumbo a Vigo, donde acabará esta primera etapa y desde donde saldrá la segunda.

Las embarcaciones han partido a las 11.06 horas desde Perros-Guirec con final con unas 610 millas por delante. Así, deberán afrontar la complicada salida desde Bretaña, el cruce del Canal de la Mancha hacia el entorno de Wolf Rock -pequeña roca aislada con un faro situada frente al extremo suroeste de Inglaterra, a ocho millas de Land's End, en Cornualles-.

Será entonces cuando se adentren en el océano Atlántico bajo la influencia del Golfo de Vizcaya, donde las opciones tácticas comenzarán a aparecer entre los favoritos con el objetivo de doblar Fisterra y posteriormente descender hacia Vigo.

Una vez en aguas gallegas, la flota tendrá diferentes opciones para adentrarse en las Rías Baixas: navegar por mar abierto o costeando junto al Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas, desde Sálvora hasta Cíes, pasando por Ons, como testigo privilegiado del final de la etapa más larga de La Solitaire.

La llegada a Vigo está prevista para la mañana del jueves 21. Tras cerca de cuatro días de navegación, la flota avistará la ría de Vigo por la boca norte, entre las islas Cíes y Cabo Home, con un paso previo por la baliza de Bondaña -isla de Toralla- antes de enfilar la línea de llegada situada frente al Faro de Tofiño, junto a la playa de Os Olmos y el Museo do Mar.

Entre los principales candidatos a la victoria se encuentran el irlandés Tom Dolan, ganador de la cita en 2024; y los franceses Loïs Berrehar, Nicolas Lunven, Adrien Hardy -ganador de cinco victorias de etapa y un segundo puesto final en 2017-, Arno Biston -tercero en 2025- y Hugo Dhallenne.