Estas son las cuentas del descenso a LaLiga Hypermotion

Las cuentas del descenso a LaLiga Hypermotion. - EUROPA PRESS

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Girona FC, Elche CF, RCD Mallorca, Levante UD y CA Osasuna arrancan la última jornada de LaLiga EA Sports con opciones de bajar a LaLiga Hypermotion, cinco equipos para dos puestos que se decidirán en cuatro encuentros.

Estos son los casos en los que bajarían cada uno de los implicados:

1. Levante UD (42 puntos).

El conjunto 'granota' es el que mejor lo tiene para salvarse y sólo descendería si pierde ante un Real Betis que no se juega nada, el Girona FC gana al Elche CF, el CA Osasuna puntúa y el RCD Mallorca no gana.

2. CA Osasuna (42).

Los navarros descenderían a Segunda División si pierden en Getafe y Girona, ante el Elche, y Mallorca, frente al Real Oviedo, ganan sus partidos. Por el contrario, para salvarse sin depender de otros resultados le basta con sumar un punto.

3. Elche CF (42).

Los franjiverdes descenderán a LaLiga Hypermotion un año después de su ascenso si pierden en Girona y queda empatado a 42 puntos con el Mallorca, o si pierde y hay triple empate a 42 puntos con el Levante y el conjunto balear.

4. Girona FC (40).

El conjunto catalán es el que tiene más sencillas las cuentas y sólo le vale ganar en Montilivi ante el Elche, sin depender de otros resultados.

5. RCD Mallorca (39).

Los bermellones son el peor colocado para mantenerse en Primera División. El equipo de Martín Demichelis descenderá si no ganan y si lo hace, necesitan además que pierdan Osasuna y Elche.