Estos son los horarios de la jornada 11 de LaLiga EA Sports

LaLiga hizo públicos este miércoles los horarios de la jornada 11 de LaLiga EA Sports, con el atractivo derbi vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club programado para el sábado 1 de noviembre a las 18.30 horas.

Además, ese mismo día jugarán el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que recibirán a las 16.15 horas y a las 21.00 horas al Sevilla FC y al Valencia CF, respectivamente, mientras que el FC Barcelona visitará al Elche CF el domingo 2 de noviembre a las 18.30 horas.

-Viernes 31 de octubre.

Getafe CF - Girona FC 21.00.

-Sábado 1 de noviembre.

Villarreal CF - Rayo Vallecano 14.00.

Atlético de Madrid - Sevilla FC 16.15.

Real Sociedad - Athletic Club 18.30.

Real Madrid - Valencia CF 21.00.

-Domingo 2 de noviembre.

Levante UD - RC Celta 14.00.

Deportivo Alavés - RCD Espanyol 16.15.

FC Barcelona - Elche CF 18.30.

Real Betis - RCD Mallorca 21.00.

-Lunes 3 de noviembre.

Real Oviedo - CA Osasuna 21.00.